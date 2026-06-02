Offizieller WM-Ball unterstützt Schiedsrichter

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Offizieller WM-Ball unterstützt Schiedsrichter

Die Fußballwelt digitalisiert sich rasant, und die kommende Weltmeisterschaft 2026 verspricht eine echte Revolution in diesem Bereich. Wie die renommierte YNews berichtet, wird bei diesem Wettbewerb erstmals die vollständig aktualisierte Connected Ball Technology vollständig zum Einsatz kommen. Dieses moderne System ist fachmännisch in den offiziellen Spielball des Turniers, Trionda integriert.

Wie funktioniert dieser magische Ball und welche Neuerungen bringt er in den Fußball? Hier lüften wir die Geheimnisse dieser Weltraumtechnologie.

Das "Mikro-Gehirn" im Ball: Was kann der Sensor?

Im Herzen des innovativen Balls befindet sich ein kleiner, nur 14 Gramm schwerer Sensor. Er erfasst jede Bewegung auf dem Spielfeld in Echtzeit 500 Mal pro Sekunde. Das System misst die Fluggeschwindigkeit, die Flugbahn, die Rotation und vor allem den exakten Moment des Ballkontakts bis auf die Mikrosekunde genau.

Diese Daten werden nicht nur gesammelt. 12 hochempfindliche Hochgeschwindigkeitskameras unter dem Stadiondach empfangen das Signal. Künstliche Intelligenz erstellt daraus in Sekunden ein 3D-Modell der Situation und sendet es direkt auf die Monitore der Schiedsrichter.

Schluss mit Abseits und umstrittenen Toren

Hauptgrund für diese Technologie ist die Gewährleistung von Fairness bei Abseitsentscheidungen, die oft für Diskussionen sorgen. Während der Sensor den exakten Zeitpunkt des Zuspiels liefert, zeigen die Kameras, ob der Angreifer in diesem Moment vor oder hinter dem Verteidiger stand.

Zudem löst das System folgende komplexe Situationen in Sekundenschnelle:

  • Feststellung, ob der Ball die Torlinie vollständig überschritten hat (Tor);

  • Erkennung von Handspielen im Strafraum;

  • Erhebliche Beschleunigung der Entscheidungsfindung der Schiedsrichter.

Ein "intelligenter" Ball, der Strom braucht

Bemerkenswert ist, dass der neue Trionda Ball deutlich fortschrittlicher ist als der Al Rihla-Ball der WM in Katar. Früher hing der Sensor in der Mitte, nun befindet er sich in einem geschützten Fach in einem der Paneele. Um die Balance zu wahren, haben Ingenieure auf der gegenüberliegenden Seite ein Gegengewicht installiert.

Wie unsere Handys müssen auch diese Bälle vor dem Spiel geladen werden. Der Akku hält 6 Stunden Dauerbetrieb. Wird der Ball während des Spiels gewechselt, verbindet sich das System in Sekunden automatisch mit dem neuen Ball, ohne Datenverlust.

Fazit für Fans: Dank neuer Technologien werden Schiedsrichterfehler bei der WM 2026 minimiert. Wir dürfen uns auf einen sauberen, transparenten und fairen Fußball freuen!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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