Die Weltmeisterschaft 2026 hat begonnen, und die Fußballwelt ist in ein großes Fest eingetaucht, das mehr als einen Monat dauern wird. Das Turnier, das in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, geht bis zum 19. Juli. Diese Ausgabe ist von historischer Bedeutung, da erstmals 48 Nationalmannschaften teilnehmen.

Der amtierende Weltmeister Argentinien wird versuchen, seinen Titel zu verteidigen. Gleichzeitig wird erwartet, dass Größen wie Frankreich, Spanien, England, Portugal und Brasilien ernsthaft um die Trophäe kämpfen. Für die Fans in Zentralasien liegt das Hauptaugenmerk natürlich auf dem historischen Debüt der usbekischen Nationalmannschaft.

Prestigeträchtig Sports.kz Website interviewte Vyacheslav Erbes, Gewinner des Kasachstan-Pokals und ehemaliger Nationalspieler, zu seinen Gedanken über die Favoriten der WM 2026, die Chancen Brasiliens, die Situation Usbekistans in der Gruppe und das neue Format.

Laut Erbes können Frankreich und Spanien als die Hauptfavoriten für diese Weltmeisterschaft genannt werden. Gleichzeitig verbarg er nicht, dass er persönlich immer die englische Nationalmannschaft unterstützt.

„Meiner Meinung nach sind die Hauptfavoriten dieses Turniers die Nationalmannschaften von Frankreich und Spanien. Ich würde auch die englische Auswahl, die ich sehr mag, in diese Reihe einordnen. Ich bin immer Fan dieses Teams“, sagte Erbes.

Tatsächlich hat sich Frankreich in den letzten Jahren zu einer der stabilsten Nationalmannschaften im Weltfußball entwickelt. Unter der Führung von Kylian Mbappe können die Franzosen für jeden Gegner eine ernsthafte Gefahr darstellen. Spanien strebt mit einer neuen Generation von Spielern erneut nach hohen Zielen. Auch England verfügt über eine Mischung aus einem starken Kader, erfahrenen Spielern und jungen Talenten.

In Bezug auf den Titel gab Erbes an, dass er Spanien wählen würde. Seiner Meinung nach könnte der spanische Fußball seine goldene Ära noch einmal wiederholen.

„Wenn ich raten müsste, würde ich Spanien wählen. Seit 2008 waren sie drei Mal in Folge führend bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Ich denke, es ist an der Zeit, diese Ära noch einmal zu wiederholen“, sagte der ehemalige Fußballer.

Bekanntlich gewann Spanien die Europameisterschaft 2008, die Weltmeisterschaft 2010 und die Europameisterschaft 2012 und bildete damit eine der stärksten Generationen der Fußballgeschichte. Im aktuellen Kader gibt es ebenfalls Vertreter der neuen Generation wie Lamine Yamal, Pedri, Gavi und Nico Williams. Daher ist es natürlich, erneut große Ergebnisse von Spanien zu erwarten.

Im Gespräch wurde Erbes auch gefragt, welche Teams überraschen könnten. Er nannte Portugal, betonte jedoch, dass es treffender wäre, dieses Team in der Reihe der Favoriten zu sehen als einen „Geheimtipp“.

„Vielleicht könnte man Portugal nennen. Um ehrlich zu sein, haben sie einen sehr starken Kader, daher ist es besser, sie zu den Favoriten zu zählen als zu einer Überraschungsmannschaft“, sagte er.

Portugal verfügt in der Tat über einen starken Kader. Das Team zählt hochkarätige Spieler wie Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leao und Ruben Dias. Daher ist Portugal eine Mannschaft, die in jedem Spiel gegen jeden Gegner ihre Stärke beweisen kann.

Erbes gab zudem an, dass er von mittelklassigen Nationalmannschaften keine große Sensation erwartet. Seiner Meinung nach wäre die größte Chance solcher Teams das Erreichen des Achtelfinals, da durch das neue Format nun auch eine Runde der letzten 32 hinzugekommen ist.

Diese Ansicht ist begründet. Im 48-Team-Format haben mehr Mannschaften die Chance, in die Playoffs einzuziehen. In den späteren Phasen sind jedoch Erfahrung, Kaderbreite, taktische Vorbereitung und individuelles Können entscheidend.

Auf die Frage nach einem Favoriten, der ein erfolgloses Turnier erleben könnte, nannte Erbes Brasilien. Seiner Meinung nach könnte die „Selecao“ in eine schwierige Lage geraten, wenn sie auf einen ernsthaften Gegner trifft.

„Ich glaube nicht, dass jemand aus den von mir genannten Favoriten völlig schlecht spielen wird. Das könnte höchstens passieren, wenn sie sich in frühen Phasen gegenseitig treffen. Aber unter den anderen Favoriten könnte die WM meiner Meinung nach für Brasilien erfolglos verlaufen. Ich stelle mir vor, dass sie scheitern, sobald sie auf einen ernsthaften Gegner treffen“, sagte Erbes.

Brasilien steht bei jeder Weltmeisterschaft im besonderen Mittelpunkt. In den letzten Turnieren konnte das Team jedoch nicht die Ergebnisse erzielen, die die Fans erwartet hatten. Deshalb gibt es auch diesmal viele Fragen rund um Brasilien. Der Kader hat talentierte Spieler, aber Stabilität und Teamgeist bleiben in großen Spielen die Hauptkriterien.

Erbes sah Harry Kane und Kylian Mbappe als die Hauptkandidaten für den Torschützenkönig des Turniers. Er betonte, dass beide Spieler die führenden Stürmer ihrer Nationalmannschaften sind und auch bei Standardsituationen aktiv beteiligt sind.

„Ich setze auf Harry Kane und Kylian Mbappe. Sie sind die Top-Stürmer ihrer Teams und führen oft die Standardsituationen selbst aus“, sagte er.

Während Kane die wichtigste Torhoffnung Englands ist, gilt Mbappe als die gefährlichste Waffe Frankreichs. Beide gehören zu den Spielern, die sich in entscheidenden Momenten bei großen Turnieren beweisen können. Daher wird erwartet, dass sie an der Spitze des Wettkampfs um den Goldenen Schuh stehen.

Der für zentralasiatische Fans interessanteste Teil des Gesprächs betraf natürlich die usbekische Nationalmannschaft. Erbes bewertete die Qualifikation Usbekistans für die Weltmeisterschaft als riesigen Erfolg und als ein Ereignis, das in die Geschichte des Fußballs des Landes eingehen wird.

„Dass Usbekistan selbst ein Ticket für die Weltmeisterschaft ergattert hat, ist ein riesiger Erfolg für das Land, ein historisches Ereignis. Aber sie sind in eine sehr schwierige Gruppe geraten. Wenn das Glück mit ihnen ist, könnten sie als einer der besten Drittplatzierten in die nächste Runde einziehen. Aber ich persönlich glaube, dass sie den letzten Platz in der Gruppe belegen werden“, sagte der ehemalige Fußballer.

Natürlich mag diese Meinung für usbekische Fans unangenehm klingen. Doch bei einer Weltmeisterschaft äußert jeder Experte seine Meinung basierend auf eigener Analyse, der Stärke der Gegner und Erfahrungswerten. Die Gruppe ist für Usbekistan in der Tat nicht einfach. Unsere Nationalmannschaft trifft auf starke Gegner, und jedes Spiel erfordert maximale Vorbereitung.

Gleichzeitig ist die Teilnahme Usbekistans an diesem Turnier bereits von historischer Bedeutung. Die größte Hoffnung der Fans ist, dass das Team auf dem Platz Charakter zeigt, bis zum Ende kämpft und die Chance nutzt. Wenn die „Weißen Wölfe“ ihre Disziplin, Geschwindigkeit und Einheit demonstrieren können, können sie gegen jeden Gegner bestehen.

Erbes äußerte sich auch zum neuen 48-Team-Format. Er sagte, dass dieses Format vor allem eine große Chance für Nationalmannschaften sei, die normalerweise nicht oder nur selten ein Ticket für die Weltmeisterschaft erhalten.

„Das ist natürlich ein großer Pluspunkt für Teams, die fast nie oder nur selten an der Weltmeisterschaft teilnehmen – ihre Chancen steigen. Die Runde der letzten 32 wurde hinzugefügt, die Anzahl der Spiele ist gestiegen. Für die Zuschauer ist das natürlich interessant – mehr Fußball, mehr Emotionen“, sagte er.

Tatsächlich hat das neue Format die Geografie des Fußballs erweitert. Nun werden mehr Länder die WM-Atmosphäre spüren, neue Fußballmärkte werden erschlossen und die Fans werden sich an noch mehr Spielen erfreuen. Besonders für Teams, die zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen, ist dies eine große Motivationsquelle.

Erbes wies jedoch auch auf die negative Seite dieses Formats hin. Seiner Meinung nach stellt ein solches Format eine zusätzliche körperliche Belastung für Spieler dar, die in einer Saison zwischen Verein und Nationalmannschaft 60–70 Spiele bestreiten.

„Aber für Spieler, die über die gesamte Saison hinweg alle Wettbewerte zusammen 60–70 Spiele absolvieren, bedeutet dies eine weitere zusätzliche Belastung, weitere einige Spiele. Dennoch glaube ich, dass ein solches Format nicht eingeführt worden wäre, wenn alle absolut dagegen gewesen wären“, fügte Erbes hinzu.

Dies ist ebenfalls eine richtige Überlegung. Im modernen Fußball wird der Kalender immer dichter. Spieler nehmen in ihren Vereinen an Meisterschaften, Pokalen und Europapokalen teil und in der Nationalmannschaft an Qualifikationen und internationalen Turnieren. Eine Erhöhung der Spielanzahl bei der WM bürdet den Top-Spielern eine noch größere Verantwortung auf.

So äußerte Vyacheslav Erbes eine Reihe interessanter Gedanken zur WM 2026. Er sieht Spanien als Hauptkandidaten für den Titel und zählt Frankreich und England zu den Favoriten. Er bewertete Portugal als Team mit einem starken Kader, während Brasilien seiner Meinung nach früher als erwartet scheitern könnte.

Seine Meinung über Usbekistan wird natürlich unterschiedlich aufgenommen. Einerseits erkannte er die Qualifikation unserer Nationalmannschaft für die WM als historischen Erfolg an. Andererseits bewertete er die Chancen in der Gruppe vorsichtig. Aber genau das ist die Schönheit des Fußballs – nicht Vorhersagen, sondern das Ergebnis auf dem Platz entscheidet.

Nun richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit auf die Plätze der Weltmeisterschaft. Die Favoriten müssen ihren Status beweisen, und die Debütanten müssen sich der ganzen Welt präsentieren. Für Usbekistan ist dieses Turnier eine historische Prüfung, eine große Chance und eine riesige Bühne für eine neue Generation.