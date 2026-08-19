Guardiolas tränenreicher Abschied in der Umkleidekabine von Manchester City enthüllt

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Guardiolas tränenreicher Abschied in der Umkleidekabine von Manchester City enthüllt

Eine ganze Ära im Weltfußball ist zu Ende gegangen: Manchester CityNach zehn Jahren mit fantastischen Erfolgen bei Manchester City hat Pep Guardiola den Klub endgültig verlassen. Die schmerzhaftesten Momente aus der Umkleidekabine, die bislang geheim gehalten wurden, sind an die Öffentlichkeit gelangt — was zwang den legendären Trainer tatsächlich zum Rücktritt?

Letzte Ansprache: Schockmomente aus „A Beautiful Obsession“

Die online veröffentlichte Dokumentation „A Beautiful Obsession“ enthüllte die letzten Tage Guardiolas im Klub. Der spanische Trainer sprach vor den Spielern offen über seine schwere Entscheidung:

„Jungs, ich werde nicht viel sagen. Am Sonntag bestreite ich Manchester City mein letztes Spiel als Cheftrainer. Der Grund ist einfach: Um weiterzumachen, braucht man Kraft und Energie. Aber tief in mir weiß ich, dass ich diese Energie nicht mehr habe“, sagte Pep Guardiola.

Pep sah es als seine Pflicht an, den Spielern die Situation noch vor der offiziellen Bekanntgabe persönlich zu erklären, und dankte all seinen Schützlingen.

Guardiolas zehnjähriges Manchester City-Imperium

Kennzahl

Zahlen und Erfolge

Amtszeit

2016–2026 (10 Jahre)

Gesamte Titel

20 Titel

Premier-League-Meisterschaften

Sechsmal englischer Meister

Größter Triumph

Sieg in der UEFA Champions League

Eine unauslöschliche Spur in der Fußballgeschichte

Als Pep 2016 nach Manchester kam, erfand er nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Taktik des englischen Fußballs insgesamt neu. Doch ein Jahrzehnt unablässigen Drucks sowie der Kampf um Rekorde und Trophäen erschöpfte selbst den stärksten Trainer mental und körperlich. Sein Abschied dürfte das Machtgleichgewicht in der Premier League grundlegend verändern.

Glauben Sie, dass Manchester City ohne Guardiola seine frühere Stärke bewahren kann, oder steht der Klub vor einer Krise?

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Pep GuardiolaManchester CityPremier LeagueUEFA Champions League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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