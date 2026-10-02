Altes Samsung Galaxy A90 5G Smartphone zum Mini-PC umgebaut

Wie das Portal ixbt.com berichtet, hat der bekannte YouTuber GameRig ein altes Samsung Galaxy A90 5G mit defektem Display für nur 30 USD erworben und es in einen vollwertigen Mini-PC verwandelt. Dieses ungewöhnliche Projekt hat die Aufmerksamkeit von Technik-Enthusiasten auf sich gezogen, da das Wiederverwenden alter Geräte und die Erweiterung ihrer Möglichkeiten ein aktueller Trend in der modernen IT-Welt ist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Tatsächlich verfügt das Gerät, das auf einem 7-nm-Snapdragon 855-Prozessor basiert und mit 6 GB RAM sowie 128 GB internem Speicher ausgestattet ist, technisch gesehen immer noch über ein gutes Potenzial. Die Grundlage für diesen Umbau bildete der Samsung DeX-Modus. Diese Funktion ermöglicht es, kompatible Galaxy-Smartphones an einen Monitor, eine Tastatur und eine Maus anzuschließen, um sie als vollwertige Desktop-Oberfläche zu nutzen.

Während der Arbeit an dem Projekt prüfte der Blogger zunächst die volle Funktionsfähigkeit des Geräts und zerlegte es. Das Smartphone wurde in Hauptplatine, Ladeplatine und Akku unterteilt. Um alle Komponenten kompakt unterzubringen, wurde ein spezielles Gehäuse entworfen und mit einem 3D-Drucker hergestellt.

Der Aufbau des ungewöhnlichen Mini-PCs

In einem kleinen Gehäuse mit einem Volumen von nur 0,7 Litern wurden die Hauptplatine des Smartphones, das Netzteil, der Akku, das werkseitige Kühlsystem und ein USB-Hub erfolgreich untergebracht. Zudem wurde ein separater Einschaltknopf am Gehäuse für eine komfortable Bedienung installiert.

Der Mini-PC in seinem neuen Gewand überraschte viele mit seinen Möglichkeiten. So konnte das modifizierte System das Spiel Minecraft problemlos mit über 400 Bildern pro Sekunde (FPS) ausführen. Dies verdeutlichte eindrucksvoll, welche hohe Leistung mobile Prozessoren auch nach einiger Zeit noch erbringen können.

Kritik von Experten und Nutzern

Dennoch löste das Projekt unter Internetnutzern hitzige Diskussionen aus und gab Anlass zu Bedenken. Insbesondere kritisierten Experten das Design des Kühlsystems. Das Fehlen von Belüftungsöffnungen im Gehäuse zur Gewährleistung der Luftzirkulation könnte in Zukunft zu einer Überhitzung des Geräts führen.

Darüber hinaus wurde die Platzierung des Akkus in einem so engen und geschlossenen Raum kritisiert. Einige Netznutzer betonten, dass es aus Sicherheitsgründen sinnvoller wäre, auf den internen Akku zu verzichten und ein externes Netzteil zu verwenden.