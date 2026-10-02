Portugalsische Nationalmannschaft verliert 8,8 Millionen Follower an einem Tag nach Ronaldos Abgang

·5·Welt
Portugalsische Nationalmannschaft verliert 8,8 Millionen Follower an einem Tag nach Ronaldos Abgang

Die offizielle Instagram-Seite der portugiesischen Nationalmannschaft Cristiano Ronaldo verlor infolge der Situation um ihn innerhalb eines Tages Millionen von Followern.

Zuvor hatte die offizielle Seite des Teams 32,4 Millionen Abonnenten. Später sank diese Zahl auf 23,6 Millionen. Somit verlor die Seite innerhalb von 24 Stunden fast 8,8 Millionen Follower.

Die massenhaften Entfolgungswellen ereigneten sich vor dem Hintergrund der Situation um Ronaldo und den Cheftrainer Jorge Jesus. Dies hat die Aufmerksamkeit auf die portugiesische Nationalmannschaft weiter erhöht.

Infolgedessen hat die Situation um den Fußballer nicht nur die sportliche Agenda, sondern auch die Social-Media-Audience der Nationalmannschaft maßgeblich beeinflusst.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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