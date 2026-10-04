UEFA Nations League: Spanien besiegt Tschechien

Die spanische Nationalmannschaft setzt ihren beeindruckenden Lauf in der Gruppenphase der UEFA Nations League 2026/27 fort. Im Estadio Carlos Tartiere in Oviedo besiegten die Gastgeber die tschechische Auswahl mit 3:1 und wahrten damit ihre makellose Bilanz. Wie Goal.com berichtet, sichert dieser Sieg Spanien 3 Punkte und bringt sie mit 3 Punkten Vorsprung an die Spitze der Gruppe 3. Dies berichtet Goal.com .

Das Spiel begann mit einer deutlichen Überlegenheit der Gastgeber. Nach einer brillanten Vorlage von Dani Olmo eröffnete das junge Talent Lamine Yamal bereits in der 6. Minute mit einem präzisen Linksschuss in den oberen Winkel den Torreigen. Die Spanier ließen nicht locker und konnten ihre Führung bis zur Halbzeitpause weiter ausbauen.

Tore von Rodri und Yamal bringen Spanien in Führung

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit, genauer gesagt in der 35. Minute, feuerte Rodri einen kraftvollen und präzisen Rechtsschuss aus der Mitte des Strafraums ab. Der tschechische Torhüter Antonín Kinsky war bei diesem Schuss machtlos und es stand 2:0. Dieses Tor sorgte für große Freude bei den Fans im Stadion und sicherte den Spaniern einen komfortablen Vorsprung zur Pause.

Dennoch kamen die Tschechen mit einer anderen Einstellung aus der Kabine und versuchten, wieder Spannung in die Partie zu bringen. In der 69. Minute verwertete Jirí Sláma nach einer Vorlage von Adam Hlozek einen schnellen Konter zum Anschlusstreffer – 2:1. Danach verstärkte das tschechische Team seine Bemühungen zum Ausgleich und zwang Torhüter David Raya zu mehreren schwierigen Paraden.

Gruppensituation und das Schicksal der unteren Teams

Obwohl die Gäste bis zum Schluss versuchten, auszugleichen, übernahm Spanien in den letzten Minuten wieder die volle Kontrolle. Eine Minute vor Spielende nutzte der eingewechselte Mikel Merino einen schnellen Konter zum dritten Treffer und entschied die Partie endgültig. Das Spiel endete somit mit einem 3:1-Sieg für Spanien.

Nach dieser Niederlage hat die tschechische Nationalmannschaft die dritte Niederlage in Folge in Gruppe 3 hinnehmen müssen und bleibt mit null Punkten am Tabellenende. Das Team ist derzeit abstiegsgefährdet. Spanien hingegen hat nach drei Spielen 9 Punkte gesammelt und liegt drei Punkte vor dem Zweitplatzierten England, während Kroatien mit 3 Punkten auf dem dritten Platz liegt.