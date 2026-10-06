Ronaldo zurück bei Al-Nassr: Zukunft im Nationalteam weiter ungewiss

Während die Fragen zur Zukunft von Cristiano Ronaldo in der portugiesischen Nationalmannschaft zunehmen, ist der 41-jährige Star nach Saudi-Arabien zurückgekehrt. Der Verein Al-Nassr veröffentlichte ein Foto, das die Rückkehr des portugiesischen Stürmers ins Mannschaftstraining zeigt, und hieß ihn herzlich willkommen.

„Ein großartiger Athlet... im Herzen von Nadschd, bei Al-Nassr“, schrieb der saudische Klub in einem Beitrag in den sozialen Medien.

Ronaldos Rückkehr nach Riad erfolgte, nachdem er das Trainingslager Portugals vorzeitig verlassen hatte. Er saß beim Spiel gegen Norwegen am 27. September auf der Bank und kam nicht zum Einsatz.

Wie begann die Situation zwischen Ronaldo und Jesus?

Ronaldo stand am 24. September im Nations-League-Spiel gegen Wales in der Startelf und spielte 66 Minuten. Beim Spiel gegen Norwegen am 27. September blieb er jedoch das gesamte Spiel auf der Bank.

Danach verbreiteten sich Berichte über ein Missverständnis zwischen dem Spieler und Cheftrainer Jorge Jesus während des Trainingslagers. Am 30. September verließ Ronaldo das Trainingslager Portugals. Laut Reuters erklärte der Spieler, er habe diese Entscheidung nach einer Pressekonferenz von Jesus und einem Gespräch mit dem Präsidenten des portugiesischen Fußballverbandes, Pedro Proença, getroffen.

Dieses Ereignis verstärkte die Spekulationen, dass Ronaldos Karriere im Nationalteam beendet sein könnte.

Doch Jesus schloss die Tür für Ronaldo nicht

Das Interessanteste an der Situation ist, dass ein offizielles Ende der Beziehung zwischen Ronaldo und der Nationalmannschaft nicht verkündet wurde.

Im Gegenteil, Jorge Jesus sagte nach Portugals 2:1-Sieg gegen Norwegen am 4. Oktober, dass Ronaldo jederzeit ins Nationalteam zurückkehren könne, wenn er wolle. Der Trainer betonte, dass der Spieler auch bei der nächsten Nominierung auf der Liste stehen könnte.

Daher gibt es derzeit keinen Grund, die Berichte über Ronaldos Entscheidung, nicht mehr für die portugiesische Nationalmannschaft zu spielen, als endgültig zu betrachten.

Nach Ansicht von Jesus hängt die endgültige Entscheidung vom Spieler selbst ab.

Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf Al-Nassr

Für Ronaldo geht nun die Karriere im Verein weiter.

Al-Nassr hat den 41-jährigen Stürmer wieder in seine Reihen aufgenommen und ihm im offiziellen Beitrag des Vereins besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Ronaldos Rückkehr nach Riad ist auch für den saudischen Klub wichtig, da sich der Spieler auf die nächsten Spiele der Saison vorbereitet.

Sein nächster Einsatz für Al-Nassr stößt bei den Fans auf besonderes Interesse. Ronaldos letztes Spiel für den Verein war am 12. September gegen Al-Khaleej. Danach stand er der portugiesischen Nationalmannschaft zur Verfügung.

Die Geschichte von Ronaldo im Nationalteam ist möglicherweise noch nicht zu Ende

Cristiano Ronaldo ist der Spieler mit den meisten Toren und den meisten Einsätzen in der Geschichte der portugiesischen Nationalmannschaft. Daher ist es natürlich, dass jede seiner Entscheidungen großes Interesse rund um das Nationalteam weckt.

Momentan sendet die Situation jedoch widersprüchliche Signale: Ronaldo hat das Trainingslager verlassen, aber Jorge Jesus hat die Tür für eine Rückkehr offen gelassen.

Deshalb ist es noch zu früh, um zu dem Schluss zu kommen, dass Ronaldo nicht mehr für Portugal spielen wird.

Auf der einen Seite bereitet sich die 41-jährige Legende darauf vor, ihre Karriere bei Al-Nassr fortzusetzen. Auf der anderen Seite steht die Tür der portugiesischen Nationalmannschaft für ihn weiterhin offen.

Die Antwort auf die spannendste Frage könnte beim nächsten Trainingslager bekannt werden: Wird Ronaldo wieder das Trikot Portugals tragen oder endet hier seine über 20-jährige Geschichte mit der Nationalmannschaft?