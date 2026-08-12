Bayern München bereitet einen überraschenden Vorstoß auf dem Transfermarkt vor, um einen geeigneten Ersatz für den wichtigsten Stürmer der Mannschaft, Harry Kane, zu finden. Obwohl die Vereinsführung erklärt hat, dass die wichtigsten Aufgaben des Sommer-Transferfensters abgeschlossen seien, zwingt der Bedarf, die Offensive weiter zu verstärken, die Münchner dazu, vor Schließung des Transferfensters neue Kandidaten zu prüfen. Laut Goal.com lotet der deutsche Rekordmeister die Möglichkeit aus, Brentford-Stürmer Igor Thiago zu verpflichten. Goal.com berichtet .

Nach Angaben des renommierten italienischen Journalisten Nicolò Schira zeigt die Bayern-Führung großes Interesse an dem brasilianischen Angreifer und hat bereits erste Gespräche über einen möglichen Transfer aufgenommen. Das Fehlen eines natürlichen Ersatzes im Sturmzentrum, der Harry Kane Konkurrenz machen oder ihn bei Abwesenheit vertreten kann, hat den Münchner Klub zu diesem Schritt bewogen.

Probleme in der Offensive und Igor Thiagos Potenzial

Der Bedarf, Bayerns Offensive in dieser Saison zu verstärken, verschärfte sich zusätzlich, nachdem Nicolas Jackson nach seiner Leihe in München zu Chelsea zurückgekehrt war. Harry Kane bleibt zwar der unangefochtene Anführer der Mannschaft, doch der enge Spielplan macht deutlich, dass ein Spieler seiner Klasse hochwertige Entlastung benötigt. Deshalb hat der Klub seine ursprüngliche Haltung in der Transferpolitik geändert und setzt die Suche nach neuen Spielern fort.

Igor Thiago erregte in der vergangenen Saison mit zuverlässigen Leistungen und starken Zahlen in der englischen Premier League große Aufmerksamkeit. Für Brentford kam er in 38 Premier-League-Spielen zum Einsatz, erzielte 22 Tore und verbuchte eine Vorlage. Damit belegte der brasilianische Angreifer in der Torschützenliste der Premier League den zweiten Platz – hinter dem Star von Manchester City, Erling Haaland.

Transferschwierigkeiten und Harry Kanes Zukunft

Für den deutschen Rekordmeister wird es jedoch nicht leicht, den Spieler aus dem Gtech Community Stadium loszueisen. Igor Thiagos aktueller Vertrag bei Brentford läuft bis Juni 2031, und Berichten zufolge enthält er keine Ausstiegsklausel. Das deutet darauf hin, dass der englische Klub seinen Leistungsträger nicht abgeben möchte.

Diese Transferbemühungen finden zu einem Zeitpunkt statt, an dem Harry Kane seinen Status bei Bayern weiter festigen will. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der in Deutschland weiterhin herausragende Leistungen zeigt, dürfte Gespräche über eine Verlängerung seines aktuellen Vertrags mit den Münchnern führen. Der Wunsch des 33-jährigen Stürmers, beim Klub zu bleiben, hängt mit seinem Ziel zusammen, die Champions League zu gewinnen. Kane glaubt, dass der aktuelle Kader dazu fähig ist, diese prestigeträchtige Trophäe zu holen.

In der vergangenen Saison absolvierte der erfahrene Stürmer 51 Spiele in allen Wettbewerben und erzielte 61 Tore. Damit erhöhte sich seine Gesamtbilanz bei Bayern auf 146 Tore in 147 Partien, wodurch er zu einer echten Vereinslegende wurde.