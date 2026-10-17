Bei den prestigeträchtigen Karate-WKF-Weltmeisterschaften für Junioren und Jugendliche in Bielsko-Biała, Polen, hat die Sportdelegation aus Usbekistan einen weiteren großen Erfolg erzielt.

In einem Wettbewerb, an dem die besten jungen Athleten aus 120 Ländern teilnahmen, konnte das Talent aus Bekobod, Javohir Jahongirov, den Weltmeistertitel in der Kategorie Kata Einzel (63 kg) gewinnen und ein neues Kapitel in der Geschichte unseres nationalen Sports aufschlagen.

Souveräner Weg ins Finale: Führende Nationen besiegt

Der junge usbekische Athlet, der unter der Leitung des erfahrenen Trainers Hamdam Shodibekov trainiert, zeigte bereits in den Qualifikationsrunden eine klare Überlegenheit gegenüber seinen Gegnern:

Besiegte Favoriten: Auf seinem Weg ins Finale bewies Javohir sein hohes technisches Niveau, indem er Vertreter aus Brasilien, der Ukraine, der Slowakei und Hongkong besiegte, die als führende Nationen im Weltkarate gelten.

Trainerarbeit: Dieser Erfolg wird als Ergebnis des konsequenten Trainings des Athleten und der präzisen taktischen Anweisungen von Trainer Hamdam Shodibekov gewürdigt.

Ein 5:0 im Finale und historisches Gold

Im entscheidenden Kampf am 17. Oktober demonstrierte der usbekische Athlet seine Dominanz:

Gegner: Im Finale trat Jahongirov gegen den US-Amerikaner Zxuo Edmond an.

Einstimmige Entscheidung der Kampfrichter: Die Leistung unseres Landsmannes wurde von allen Kampfrichtern hoch bewertet, er besiegte seinen Gegner mit einem klaren 5:0 und sicherte sich die Goldmedaille.

Ein neuer historischer Rekord: Mit diesem Sieg hat Javohir Jahongirov unserem Land einen bedeutenden Weltmeistertitel in dieser Disziplin beschert.

Dieser glänzende Erfolg bei einem Turnier mit 120 Teilnehmerländern unterstreicht den wachsenden Einfluss der usbekischen Karateschule auf der Weltbühne.