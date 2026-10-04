Bruno Fernandes bricht sein Schweigen: Ronaldos Abgang und Geheimnisse aus dem Team enthüllt

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Bruno Fernandes bricht sein Schweigen: Ronaldos Abgang und Geheimnisse aus dem Team enthüllt

Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, Bruno Fernandes, äußerte sich vor dem wichtigen Spiel gegen Norwegen im Rahmen des 4. Spieltags der Nations League Cristiano Ronaldozu den Spekulationen über seinen Abgang aus dem Team. Der Kapitän rief dazu auf, die Spaltung zu beenden und den Respekt gegenüber dem legendären Star zu wahren.

In einem Interview mit der renommierten portugiesischen Zeitung A Bola enthüllte Fernandes Details über die Atmosphäre innerhalb der Nationalmannschaft, sein persönliches Gespräch mit Ronaldo und die entstandenen Spannungen.

«Ich habe mit Cristiano gesprochen»: Das ehrliche Geständnis des Kapitäns

Bruno Fernandes Cristiano Ronaldobetonte, dass nichts den Stellenwert von ihm für den nationalen Fußball ändern könne:

  • Ewiger Status: «Egal was passiert, Cristiano Ronaldo bleibt für Portugal, den portugiesischen Fußball und unser Land ein ewiges Symbol. Er ist nicht nur einer der größten Fußballer der Geschichte, sondern auch eine Persönlichkeit, die einen festen Platz im Herzen jedes Portugiesen hat», sagte Fernandes.

  • Persönliches Gespräch: Der Kapitän erklärte, dass er persönlich mit Ronaldo gesprochen habe und dass seine Verdienste über jeder kontroversen Entscheidung stehen sollten.

Gibt es eine Spaltung im Team?

Auch auf die in den Medien verbreiteten Gerüchte über eine Grüppchenbildung reagierte der Kapitän klar:

  • «Familiensache»: Er betonte, dass jede Familie ihre Probleme hinter verschlossenen Türen löst und die Nationalmannschaft denselben Weg gehen sollte. Es gibt innerhalb des Teams keine Spaltung in Gruppen.

  • Fokus auf das Spielfeld: Um den externen Druck zu ignorieren, verbringen die Spieler ihre Freizeit gemeinsam mit Entspannung und Kartenspielen.

«Ich bitte unser Volk, sich nicht in zwei Lager zu spalten, sondern allen Beteiligten mit Respekt zu begegnen. Krish war und bleibt unsere Ikone», schloss Bruno.

Bruno FernandesCristiano RonaldoPortugiesische NationalmannschaftNations LeagueFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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