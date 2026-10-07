Unerwarteter Super-Wettlauf um das französische Talent bei Manchester City

Auf dem europäischen Transfermarkt bahnt sich der nächste große Wirbel an. Der amtierende englische Meister Manchester Cityhat einen französischen offensiven Mittelfeldspieler in seinen Reihen, der mit glänzenden Leistungen überzeugt: Rayan Cherki ist in den Fokus zahlreicher europäischer Spitzenklubs gerückt. Laut Informationen des renommierten Portals TEAMtalk plant der französische Meister Paris Saint-Germain (PSG) ernsthafte Schritte, um den 23-jährigen Star zu verpflichten.

Der Kampf um Cherki beschränkt sich jedoch nicht nur auf den Pariser Klub; auch der FC Liverpool, der FC Chelsea und Real Madrid beobachten die Situation genau.

Der Plan von PSG und der finanzielle Druck auf City

Die Scouts und die Führungsebene des Pariser Klubs sehen in dem französischen Spielmacher den idealen Akteur für ihre Teamphilosophie:

Winter-Offensive oder großer Sommer-Deal: PSG strebt an, den Transfer von Cherki zu beschleunigen, indem sie bereits im kommenden Winter-Transferfenster ein offizielles Angebot unterbreiten oder zumindest das Fundament für den nächsten Sommer legen.

Die Gefahr rund um „Manchester City“: Quellen zufolge würde die Wahrscheinlichkeit dieses Transfers drastisch steigen, sollten die „Citizens“ aufgrund möglicher Sanktionen und Beschränkungen im Zusammenhang mit den Financial-Fair-Play-Regeln der Premier League unter Druck geraten.

Das alte Interesse von Real, Chelsea und Liverpool

Auch andere Interessenten im Rennen um Rayan Cherki wollen nicht so leicht aufgeben:

Das langjährige Interesse des FC Liverpool: Die „Reds“ hatten bereits versucht, das französische Talent zu verpflichten, bevor er von Lyon zu „Manchester City“ wechselte. Der Klub behält den Spieler weiterhin fest im Blick.

Real Madrid und Chelsea: Die Superklubs aus Madrid und London prüfen ebenfalls aktiv die Option Cherki, um ihr Mittelfeld zu verjüngen und zu verstärken.

Status der Verhandlungen: Wie TEAMtalk berichtet, gibt es trotz des großen Interesses bisher noch keine offiziellen Verhandlungen zwischen den Vereinen.

Glänzende Statistik in der laufenden Saison: 6 Scorerpunkte in 8 Spielen

Das französische Talent beweist in der neuen Saison bei Manchester City mit hoher Effizienz, dass das Interesse der Topklubs nicht unbegründet ist:

In allen offiziellen Wettbewerben 8 Einsätze ;

Erzielte Tore: 4 Tore ;

Vorbereitete Treffer: 2 Assists.

Cherkis souveräne Auftritte und seine hohe Kreativität machen ihn zu einem der wertvollsten und begehrtesten Transferziele für die Saison 2026/2027.