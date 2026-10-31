Englischer Ligapokal Viertelfinale: Gegner von Liverpool und Manchester City stehen fest

Im kompromisslosen englischen Fußball Ligapokal (Carabao Cup) erreichen die Spiele ihre entscheidende Phase. Die Achtelfinalbegegnungen des Wettbewerbs sind abgeschlossen, und alle Mannschaften, die sich für das Viertelfinale (1/4-Finale) qualifiziert haben, sowie ihre Gegner wurden offiziell bekannt gegeben.

Während die Spitzenreiter der Premier League, Liverpool und Manchester Cityihre Reise fortsetzen, kämpfen auch einige Überraschungsteilnehmer aus den unteren Ligen um das Ticket für das Halbfinale.

Viertelfinal-Paarungen: Wer spielt gegen wen?

Laut den Auslosungsergebnissen treffen auf dem Weg ins Halbfinale folgende Paare aufeinander:

Liverpool — Bournemouth: Das intensivste und hochkarätigste Duell des Viertelfinales, in dem zwei Premier-League-Klubs aufeinandertreffen;

Manchester City— Bradford City: Der aktuelle Titelverteidiger trifft auf einen Vertreter aus einer unteren Liga;

Crystal Palace — Sunderland: Für beide Mannschaften eine sehr günstige und wichtige Gelegenheit, das Halbfinale zu erreichen;

Fleetwood — Everton: Die Merseysider treten auswärts gegen die Sensation aus der unteren Spielklasse an.

Kalender und Status des amtierenden Meisters

Wichtige Fakten rund um das Viertelfinale:

Spieldaten: Die zentralen Spiele des 1/4-Finales sind für Mitte Dezember angesetzt;

Titelverteidigung: Der amtierende Inhaber des englischen Ligapokals ist "Manchester City" und die Schützlinge von Pep Guardiola sind auf dem besten Weg, ihren Titel erfolgreich zu verteidigen;

Überraschende Außenseiter: Dass Klubs wie Bradford City und Fleetwood diese Phase erreicht haben, heizt die traditionelle Spannung in Pokalwettbewerben weiter an.

Wie die Top-Teams ihren Kader im dichten Dezember-Kalender rotieren und welchen Widerstand die kleinen Klubs den Favoriten entgegensetzen, wird über das Schicksal des Halbfinals entscheiden.