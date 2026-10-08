Warum hat Gary Lineker die Situation von Ronaldo mit der von Messi verglichen?

Der unerwartete Konflikt in der portugiesischen Nationalmannschaft und der Kapitän des Teams Cristiano Ronaldos Verlassen des Trainingslagers sorgt weiterhin für hitzige Debatten im Weltfußball. Dass der 41-jährige legendäre Stürmer aufgrund von Differenzen mit Cheftrainer Jorge Jesus das Team verlassen hat, wurde von vielen Experten mit Besorgnis aufgenommen.

Der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft und bekannte Experte Gary Lineker äußerte sich zu dieser Situation und betonte, dass Cristiano Ronaldo es verdient habe, seine Karriere nicht in einer solchen Stimmung, sondern mit der gleichen Würde wie sein ewiger Rivale Lionel Messi zu beenden.

Konflikt mit dem Trainer: Warum hat Ronaldo das Team verlassen?

Die angespannte Atmosphäre in der portugiesischen Nationalmannschaft hat die gesamte Fußballwelt schockiert:

Interner Streit: Zwischen dem 41-jährigen Stürmer und Nationaltrainer Jorge Jesus gab es offene Meinungsverschiedenheiten über taktische Ansätze und die Startaufstellung;

Drastische Entscheidung: Nach dem Konflikt verließ Ronaldo das Trainingslager vorzeitig und kehrte dem Stützpunkt der Nationalmannschaft den Rücken;

Die letzten Schritte einer Legende: Die internationale Karriere des großen Fußballers droht im Schatten von Konflikten und Missverständnissen zu enden.

«In fünf bis zehn Jahren vergessen»: Linekers ehrliches Geständnis

Sky Sports News In einem Interview mit dem Fernsehsender verbarg Gary Lineker nicht sein Bedauern über den Abgang des Starspielers auf diese Weise:

Der Wert der Größe: «Es ist ein wenig traurig, denn er war ein wirklich großartiger und unvergleichlicher Spieler. Letztendlich wird sich in fünf oder zehn Jahren niemand mehr an den heutigen Konflikt erinnern. Wir werden uns nur daran erinnern, wie großartig er als Spieler war», so Lineker;

Ein würdiger Abschied ist notwendig: Der englische Experte betonte, dass die beiden größten Vertreter ihrer Ära den Platz frei von jeglichen Kontroversen und mit höchstem Respekt verlassen sollten.

Messis makelloser Abschied — ein nachahmenswertes Beispiel

Bei der Analyse von Ronaldos Situation verwies Lineker auf Lionel Messi, der seine internationale Karriere erst kürzlich beendet hat:

Ein Weg, der mit einem Triumph endete: Messi bestritt am 7. Oktober sein letztes Spiel im Trikot von Argentinien gegen die Nationalmannschaft von Benin;

Ein Spiel auf Benefiz-Niveau: Bei dem Spiel, das mit einem 3:0-Sieg für Argentinien endete, erzielte Messi ein Tor, gab zwei Vorlagen und verabschiedete sich unter tosendem Applaus der Tribünen von der Nationalmannschaft;

Verdienter Respekt: «Wenn wir uns Messis Abschied von Argentinien ansehen, war er unglaublich schön und bewegend. Ich denke, Cristiano verdient ebenfalls einen solch schönen Abschied», betonte Gary Lineker.

Während einer der beiden Genies, die eine ganze Ära des modernen Fußballs geprägt haben, sich feierlich vom Platz verabschiedet hat, löst die Tatsache, dass der andere in internen Konflikten feststeckt, bei vielen Fans Kritik und Trauer aus. Die Zukunft von Cristiano in der Nationalmannschaft bleibt weiterhin offen.