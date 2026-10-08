Wo ist Dusmatov verschwunden? Sensationelle Änderungen bei den usbekischen Boxern im WBA-Ranking

Die World Boxing Association (WBA) hat ihre neueste aktualisierte Rangliste der Profiboxer veröffentlicht. Für die usbekischen Boxer war dieser Monatsbericht reich an unerwarteten Nachrichten und sensationellen Entscheidungen.

Unter unseren 8 Vertretern in der Rangliste halten zwei Boxer den absoluten 1. Platz in ihrer Division, während der zweifache Olympiasieger Hasanboy Dusmatov komplett aus der Liste gestrichen wurde, was bei Experten und Fans viele Fragen aufwirft.

Die Hauptschlagzeile: Warum ist Hasanboy Dusmatov nicht in der Liste?

Die größte Änderung in der Tabelle nach den Ergebnissen vom September betraf die leichteste Gewichtsklasse:

Streichung aus dem Ranking: Hasanboy Dusmatov, der letzten Monat noch auf Platz 6 im Minimumgewicht stand, wurde überraschend komplett aus dem WBA-Ranking entfernt;

Gründe nicht bekannt gegeben: Obwohl von der Association keine offizielle Stellungnahme zu dieser Entscheidung vorliegt, wird dies normalerweise mit einer Pause in der Karriere, dem Streben nach Gürteln anderer Organisationen oder der Terminplanung zwischen Amateur- und Profiboxen erklärt;

Gewichtsklassen-Champion: Der Weltmeistergürtel in dieser Division gehört derzeit Rafael Ricardo.

Unsere Landsleute an der Spitze: Schechow und Melikuziev auf Platz 1

In einer Reihe von Gewichtsklassen haben sich die usbekischen Boxer den Status als Hauptanwärter auf den Weltmeistergürtel gefestigt:

Bektemir Melikuziev (Supermittelgewicht): Unser Landsmann behielt den ehrenvollen 1. Platz in seiner Gewichtsklasse. Der Gürtelhalter Jaime Munguia zögert weiterhin, diesen Pflichtverteidigungskampf anzutreten;

Muhammad Schechow (Superbantamgewicht): Unser talentierter Boxer blieb auf dem 1. Platz der Division und ist einer der Hauptanwärter auf den Gürtel des absoluten Champions Naoya Inoue.

Die vollständige Platzierung der usbekischen Boxer im WBA-Ranking

In der aktualisierten offiziellen Liste der Association wurden unsere Vertreter wie folgt eingestuft:

Murodjon Ahmadaliev (Superbantamgewicht) — 3. Platz (Champion — Naoya Inoue);

Isroil Madrimov (Superweltergewicht) — 7. Platz (Champion — Jaron Ennis);

Shahram Giyasov (Weltergewicht) — 8. Platz (Champion — Jack Catterall);

Otabek Kholmatov (Federgewicht) — 9. Platz (letzten Monat auf Platz 8, um einen Platz gefallen; Champion — Brandon Figueroa);

Sirochbek Ismoilov (Leichtgewicht) — 13. Platz (Champion-Status derzeit vakant);

Ruslan Abdullaev (Superleichtgewicht) — 13. Platz (Champion — Gary Russell).

Obwohl das aktualisierte Ranking zeigt, dass usbekische Profiboxer weiterhin zur Weltelite gehören, sorgen die bevorstehenden Titelkämpfe und Dusmatovs weitere Karriere für großes Interesse in der Boxwelt.