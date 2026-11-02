Jaime Munguía spricht offen über den dramatischen Kampf gegen Nikita Zon, nachdem er Bektemir Meliqo‘ziyev „ausgewichen“ ist

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Jaime Munguía spricht offen über den dramatischen Kampf gegen Nikita Zon, nachdem er Bektemir Meliqo‘ziyev „ausgewichen“ ist

Der WBA-Weltmeister im Supermittelgewicht, Jaime Munguía, bewertete seine Leistung nach dem komplexen und unerwartet dramatischen Kampf gegen den Russen Nikita Zon objektiv.

Der mexikanische Star, der seinen Gürtel durch eine einstimmige Entscheidung der Punktrichter (116-112, 117-111, 117-111) verteidigte, gab in einem Interview mit dem Fernsehsender DAZN offen zu, dass er seine Leistung im Ring als durchschnittlich empfand und sich auf einer Skala von 1 bis 10 nur 6 oder 7 Punkte geben würde.

«Er hat mich zu Boden geschickt, ich habe ihn zu Boden geschickt»: Wie verlief der Kampf?

Der auf dem Papier einfach erscheinende Titelverteidigungskampf wurde für den Champion in der Praxis zu einer echten Bewährungsprobe:

  • «Es war nicht einfach»: Munguía verschwieg nicht, dass sein Gegner heftigen Widerstand leistete: «Es war nicht einfach. Eine Zeit lang wurde die Situation extrem brenzlig, aber ich habe es geschafft, und das ist das Wichtigste... Er hat mich zu Boden geschickt, dann ich ihn, danach war ich unvorsichtig und er hat wieder getroffen»;

  • Unzufriedenheit mit der eigenen Leistung: Der Boxer betonte, dass er noch an seinen Fehlern arbeiten müsse: «Ich würde mich mit 6 oder 7 von 10 Punkten bewerten. Einige unserer Pläne gingen nicht auf, andere konnte ich selbst nicht umsetzen. Aber das Wichtigste ist, dass ich gewonnen habe. Ich werde bald zum Training zurückkehren und meinen Weg fortsetzen».

Bektemir Meliqo‘ziyevund der Plan, ihm zu «entgehen», sowie die Gefahr im Ring

Der Hauptwirbel um diesen Kampf war direkt mit der Wahl des Gegners verbunden:

  • Der Pflichtherausforderer blieb außen vor: Eigentlich hätte Munguía seinen Weltmeistertitel gegen den offiziellen und Pflichtherausforderer der WBA verteidigen müssen — den usbekischen Faustkämpfer Bektemir Meliqo‘ziyevverteidigen sollen;

  • Taktik des «leichteren» Gegners: Doch das Team des Mexikaners wich einem Duell mit dem gefährlichen Meliqo‘ziyev aus und wählte Nikita Zon als Gegner für eine freiwillige Titelverteidigung, der in der Rangliste nur auf Platz 9 stand und erst seinen 14. Profikampf bestritt;

  • Ein Schritt zur Sensation in der 6. Runde: Diese Wahl erwies sich nicht als Spaziergang. Zon, der den Champion in den ersten Runden überraschte, war besonders in der 6. Runde sehr nah an einem Knockout. Munguía, der schwere Treffer einstecken musste und in eine schwierige Lage geriet, wurde vom russischen Boxer aufgrund mangelnder Erfahrung nicht «finished»;

  • Erfahrung in der zweiten Hälfte: In der zweiten Hälfte des Kampfes ließ die Aktivität des körperlich erschöpften Zon nach, und Munguía konnte durch präzise Angriffe nach Punkten in Führung gehen und seinen Gürtel verteidigen.

Es wird erwartet, dass die Frage der Pflichtverteidigung des WBA-Titels nun wieder auf die Tagesordnung rückt und ein Duell mit Bektemir Meliqo‘ziyev unvermeidlich wird.

Jaime MunguíaBektemir Meliqo‘ziyevNikita ZonWBABoxen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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