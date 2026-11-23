Im November 2026 kam es im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang in China in der Stadt Ürümqi und den umliegenden Gebieten zu heftigen Winden. An einigen Messstationen erreichte die Windgeschwindigkeit bis zu 148,7 km/h (fast 150 km/h).

Geschwindigkeitsunterschiede zwischen Stadt und Bergregionen

Berichten zufolge variierte die Stärke der Windböen je nach Region:

In städtischen Gebieten: lagen die Windböen hauptsächlich zwischen 90 und 108 km/h. In bergigen Gebieten und in der Nähe des Bezirks Tianshan:

erreichte die Geschwindigkeit bis zu 148,7 km/h. Situation in den Aufnahmen und Warnungen Die in sozialen Medien verbreiteten Videoaufnahmen zeigen, wie der starke Wind Fußgänger und Studenten, die tagsüber oder abends auf den Straßen oder in der Nähe von Bildungseinrichtungen unterwegs waren, aus dem Gleichgewicht brachte und zu Fall brachte. In einigen Szenen ist zu sehen, wie Menschen durch die Windstöße gebeugt wurden, zu Boden fielen, versuchten, sich gegenseitig festzuhalten oder sich an Mauern und Absperrungen klammerten.

Die lokalen Wetterdienste gaben aufgrund des starken Windes Warnungen heraus und empfahlen der Bevölkerung, in offenen Bereichen vorsichtig zu sein und Sicherheitsmaßnahmen zu befolgen.

Indikator / Information

Details

Region und Zeit Ürümqi und Umgebung (Xinjiang), November 2026 Windböen im Stadtgebiet Hauptsächlich 90–108 km/h Maximal gemessene Geschwindigkeit Bis zu 148,7 km/h (in Bergregionen und nahe Tianshan) Beobachtete Vorfälle Stürze von Fußgängern und Studenten, Festhalten an Masten/Barrieren Offizielle Empfehlung Meteorologische Warnungen zur Vorsicht in offenen Bereichen Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Regeln zur Gewährleistung der Sicherheit in Städten und offenen Gebieten bei starkem Sturm und heftigem Wind? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren! Ochiq joylarda ehtiyot bo‘lish bo‘yicha meteorologik ogohlantirishlar

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