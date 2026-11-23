Die Entscheidung um die Meisterschaft in Tadschikistan ist vorzeitig gefallen. Der von Vitaliy Levchenko trainierte Verein Istiqlol aus Duschanbe besiegte Barkchi auswärts mit 5:1 und sicherte sich damit den Meistertitel. Dieser Sieg markiert die historische 15. Meisterschaft des Vereins und den 13. Titel in Folge.

Istiqlol ließ dem Gegner keine Chance

Am 21. Spieltag der tadschikischen Oberliga traf Istiqlol auswärts auf Barkchi. Das Team aus Duschanbe dominierte das Spiel deutlich, erzielte fünf Tore und kassierte nur einen Gegentreffer — 5:1.

Mit diesem Sieg machten die Schützlinge von Vitaliy Levchenko die Meisterschaft vorzeitig perfekt. Unabhängig von den Ergebnissen der restlichen Spieltage steht der stärkste Verein Tadschikistans nun fest.

15. Meisterschaft und 13 Jahre ununterbrochene Dominanz

Für Istiqlol ist dies nicht irgendeine Meisterschaft. Der Verein aus Duschanbe hat zum 15. Mal in seiner Geschichte bewiesen, dass er in der nationalen Liga ungeschlagen ist.

Bemerkenswert ist, dass das Team seit 13 Jahren in Folge den Meisterpokal von Tadschikistan hält. Dieses Ergebnis unterstreicht erneut die langjährige Überlegenheit des Clubs im nationalen Fußball.

Die Serie von 13 Spielzeiten ist nicht nur das Ergebnis von Siegen auf dem Platz, sondern auch von Stabilität, einem starken Kader und harter Arbeit unter hohen Anforderungen.

Levchenko nach Usbekistan nun auch in Tadschikistan Meister

Für Vitaliy Levchenko hat dieser Erfolg eine besondere Bedeutung. Im vergangenen Jahr gewann er mit dem Verein Neftchi die Meisterschaft in der usbekischen Superliga.

Zu Beginn dieses Jahres übernahm der Fachmann den Verein Istiqlol aus Duschanbe. Nun hat er auch mit seinem neuen Team den Meistertitel des Landes errungen.

Damit hat Levchenko innerhalb kurzer Zeit in zwei Ländern den Meistertitel gewonnen und seine erfolgreiche Trainerkarriere eindrucksvoll fortgesetzt.

Tadschikische Oberliga. 21. Spieltag

Begegnung Ergebnis Barkchi — Istiqlol 1:5

Der erneute Meistertitel von Istiqlol schlägt ein neues Kapitel in der Vereinsgeschichte auf. Vitaliy Levchenko feiert nach seinem Triumph in Usbekistan nun auch in Tadschikistan die Meisterschaft. Die 13-jährige Dominanz des Teams aus Duschanbe bleibt eine der bemerkenswertesten Serien im Fußball des Landes.