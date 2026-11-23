Nodirbek Abdusattorov äußert sich kritisch zur Sportethik im Schach
Beim Total Chess Turnier sorgte das Fehlen einiger Großmeister, darunter Magnus Carlsen bei einigen Partien für Diskussionen. Der usbekische Schachstar Nodirbek Abdusattorov bezog zu diesem Vorfall klar Stellung. Seiner Meinung nach sollte die Sportethik über jedem Ergebnis- und Ratinginteresse stehen.
«Ich werde meine Partien niemals ausfallen lassen»
Abdusattorov wurde zum Fernbleiben einiger Spieler beim Total Chess Turnier befragt. Er betonte, dass er seinen persönlichen Prinzipien treu bleibe.
«Ich habe mich immer an die sportliche Ethik gehalten, deshalb habe ich meine Partien nie ausfallen lassen», sagte der usbekische Großmeister.
Er betonte, dass jeder Schachspieler ungeachtet des Ergebnisses an der angesetzten Partie teilnehmen müsse. Abdusattorov sieht dies nicht nur als Wettbewerbsregel, sondern als eine Frage der sportlichen Verantwortung und des Respekts gegenüber dem Gegner.
Indirekte Anspielung auf Carlsen und andere Spieler
Nodirbek brachte das Fernbleiben einiger Spieler mit deren Einstellung zum Rating in Verbindung.
«Ich denke, man sollte unabhängig vom Ergebnis zur Partie erscheinen und spielen. Aber ich habe gesehen, dass einige Spieler mehr auf ihr Rating achten», sagte er.
Diese Meinung könnte die Debatte über die Herangehensweise der Teilnehmer beim Total Chess Turnier weiter anheizen. Besonders bemerkenswert ist, dass zu denjenigen, die Partien ausfallen ließen, auch Magnus Carlsen zählt, einer der bekanntesten und stärksten Vertreter des Weltschachs.
Abdusattorov nannte jedoch keinen Namen und kritisierte niemanden direkt. Er beschränkte sich darauf, seine auf Sportethik basierende Sichtweise darzulegen.
«In der nächsten Runde müssen einige Aspekte verbessert werden»
Der usbekische Großmeister bewertete das Turnier als Testlauf. Seiner Meinung nach sollte die Erfahrung aus solchen Wettbewerben dazu beitragen, organisatorische und andere Aspekte in den nächsten Phasen zu verbessern.
«Dies war ein Testturnier. Deshalb müssen in der nächsten Runde einige Aspekte verbessert werden», fügte Abdusattorov hinzu.
Der Kernpunkt von Nodirbeks Position ist, dass er im Schach nicht nur Rating und Ergebnisse für wichtig hält, sondern auch Respekt vor dem Gegner, Verantwortung und sportliche Ethik.
Stimmen Sie der Meinung von Nodirbek Abdusattorov zu?
Einerseits sind Rating und Turnierstrategie für professionelle Schachspieler wichtig. Andererseits wirft das Fernbleiben von einer Partie Fragen zum Respekt gegenüber dem Gegner, den Organisatoren und den Zuschauern auf.
Abdusattorov macht seine Wahl in dieser Hinsicht deutlich: Unabhängig vom Ergebnis muss man zur Partie erscheinen und am Brett kämpfen.
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