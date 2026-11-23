Beim Total Chess Turnier sorgte das Fehlen einiger Großmeister, darunter Magnus Carlsen bei einigen Partien für Diskussionen. Der usbekische Schachstar Nodirbek Abdusattorov bezog zu diesem Vorfall klar Stellung. Seiner Meinung nach sollte die Sportethik über jedem Ergebnis- und Ratinginteresse stehen.

«Ich werde meine Partien niemals ausfallen lassen»

Abdusattorov wurde zum Fernbleiben einiger Spieler beim Total Chess Turnier befragt. Er betonte, dass er seinen persönlichen Prinzipien treu bleibe.

«Ich habe mich immer an die sportliche Ethik gehalten, deshalb habe ich meine Partien nie ausfallen lassen», sagte der usbekische Großmeister.

Er betonte, dass jeder Schachspieler ungeachtet des Ergebnisses an der angesetzten Partie teilnehmen müsse. Abdusattorov sieht dies nicht nur als Wettbewerbsregel, sondern als eine Frage der sportlichen Verantwortung und des Respekts gegenüber dem Gegner.