Der kasachische UFC-Kämpfer Asu Almabayev hat sich erstmals ausführlich zu seiner Niederlage im Kampf gegen Kyoji Horiguchi geäußert. Er verbarg nicht seine Enttäuschung darüber, dass er kurz vor einem Titelkampf gestoppt wurde, reagierte aber auch scharf auf diejenigen, die versuchen, aus seiner Niederlage Kapital zu schlagen. «Ich wurde gestoppt, als ich nur einen Schritt vom Titel entfernt war» Der kasachische UFC-Kämpfer Asu Almabayev gab zu, dass er die Niederlage gegen Kyoji Horiguchi nur schwer verkraftet hat. Der Athlet betonte, dass monatelanges Training, der investierte Aufwand und eine Niederlage kurz vor dem Kampf um den Titel ein schwerer Schlag für jeden Kämpfer seien. Almabayev bedankte sich bei allen Fans, die ihn unterstützt, seinen Kampf verfolgt und für seinen Sieg gebetet haben. Aus seinen Worten geht hervor, dass eines der schwierigsten Gefühle nach einer Niederlage darin besteht, das angestrebte Ziel nach so viel Arbeit nicht erreicht zu haben. «Ich habe so viele Kämpfe bestritten, monatelang ununterbrochen trainiert, geschwitzt – und jetzt wurde ich gestoppt, als ich nur einen Schritt vom Titel entfernt war. Das ist ein harter Schlag für jeden Sportler. Im Leben wird mir nichts geschenkt, und dieses Ziel bildet da keine Ausnahme», sagte der Kämpfer.

Er erklärte, dass er nach der Niederlage keine Ausreden suche, sondern seine Fehler analysieren und an sich arbeiten müsse. Antwort an diejenigen, die aus der Niederlage Profit schlagen wollen Ein weiterer Punkt, der Almabayevs Aufmerksamkeit erregte, war, dass einige Leute versuchen, seine Niederlage für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Der Kämpfer ist der Meinung, dass es nicht richtig ist, die Niederlage eines anderen als Gelegenheit zur Selbstdarstellung zu nutzen. Er schlug den Kritikern vor, statt nur zu reden, in das Octagon zu steigen und ihre Stärke in der Praxis zu beweisen. «Wenn ihr so stark seid, dann kommt hierher, arbeitet euch in die Top-5, Top-10 oder Top-20 vor und beweist euch selbst. Es ist sehr beschämend, auf Kosten der Niederlage eines anderen Ruhm zu erlangen», sagte Almabayev. Auf diese Weise antwortete der kasachische Kämpfer nicht nur auf die Kritik nach der Niederlage, sondern erinnerte auch daran, dass sich der wahre Wettbewerb im Sport nicht durch Gerede, sondern durch Ergebnisse und harte Arbeit misst. Warum hielt sich Almabayev für den Sieger? Einer der bemerkenswertesten Punkte in der Erklärung des Kämpfers war seine Reaktion auf das Ergebnis des Kampfes gegen Horiguchi. Almabayev sagte, dass er sich während des Kampfes als Sieger fühlte. Nach jeder Runde sagten ihm auch seine Trainer in der Ecke, dass er die Oberhand habe. «Ich dachte, ich hätte gewonnen. Nach jeder Runde sagten mir die Leute in meiner Ecke: 'Du führst'. Als verkündet wurde, dass der Sieg an Horiguchi geht, haben Sie selbst gesehen, dass auch er überrascht war», sagte der kasachische Sportler.