Die U-Nationalmannschaft von Usbekistan Im 2. Spieltag der Weltmeisterschaft gegen Jamaika trat das Team an und erzielte in einem torreichen Spiel mit insgesamt 8 Treffern 6:2 einen deutlichen Sieg.

Sergey Chigodayev In der von ihm trainierten Mannschaft Suhrob Sadirjonov erzielte einen Hattrick und wurde zu einem der herausragenden Akteure der Partie. Nach dem Spiel gratulierte der FIFA-Direktor für globale Fußballförderung und renommierte Experte Arsène Wenger dem Torschützen persönlich und wünschte unserem Team viel Erfolg für die kommenden Spiele.

Momente aus dem Video und Details zum Spiel

Das Video zeigt den Spieler der usbekischen Nationalmannschaft in seinem blauen Trikot mit der Nummer 11, Suhrob Sadirjonov mit dem Ball und einer Auszeichnung in der Hand Arsène Wenger an seiner Seite in bester Stimmung. Ebenfalls ist zu sehen, wie der Experte dem Spieler nach dem Spiel die Hand schüttelt, sich mit ihm unterhält und für Fotos posiert.