Arsène Wenger gratuliert Suhrob Sadirjonov zu seinem Hattrick gegen Jamaika
Die U-Nationalmannschaft von Usbekistan Im 2. Spieltag der Weltmeisterschaft gegen Jamaika trat das Team an und erzielte in einem torreichen Spiel mit insgesamt 8 Treffern 6:2 einen deutlichen Sieg.
Sergey Chigodayev In der von ihm trainierten Mannschaft Suhrob Sadirjonov erzielte einen Hattrick und wurde zu einem der herausragenden Akteure der Partie. Nach dem Spiel gratulierte der FIFA-Direktor für globale Fußballförderung und renommierte Experte Arsène Wenger dem Torschützen persönlich und wünschte unserem Team viel Erfolg für die kommenden Spiele.
Momente aus dem Video und Details zum Spiel
Das Video zeigt den Spieler der usbekischen Nationalmannschaft in seinem blauen Trikot mit der Nummer 11, Suhrob Sadirjonov mit dem Ball und einer Auszeichnung in der Hand Arsène Wenger an seiner Seite in bester Stimmung. Ebenfalls ist zu sehen, wie der Experte dem Spieler nach dem Spiel die Hand schüttelt, sich mit ihm unterhält und für Fotos posiert.
Indikator / Information
Details
Spiel und Ergebnis
Usbekistan — Jamaika 6:2 (Weltmeisterschaft, 2. Spieltag)
Hattrick-Torschütze
Suhrob Sadirjonov (Nummer 11)
Cheftrainer
Sergey Chigodayev
Gratulierender Experte
Arsène Wenger (FIFA-Direktor für globale Fußballförderung)
Internationale Aufmerksamkeit für unsere Jugend und nächste Schritte
Nach dem deutlichen Sieg bei der Weltmeisterschaft und dem Hattrick dienten die Glückwünsche und guten Wünsche eines so renommierten Vertreters des Weltfußballs als zusätzliche mentale Stärkung für unsere jungen Spieler. Nun steht das Team vor den nächsten Herausforderungen des Turniers, um die hohen Ergebnisse zu festigen.
Was glauben Sie, wie sich Arsène Wengers Glückwunsch und Aufmerksamkeit auf Suhrob Sadirjonov und unsere Jugendmannschaft in den kommenden WM-Spielen positiv auswirken werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
- #Usbekische U-Nationalmannschaft
- #Suhrob Sadirjonov
- #Arsène Wenger
- #Fußball-Weltmeisterschaft
- #Jugendfußball
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…