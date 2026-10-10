Nachdem er in den letzten Tagen aufgrund der Ereignisse rund um die portugiesische Nationalmannschaft im Fokus der Weltpresse stand, Cristiano Ronaldo hat erneut auf dem Platz ein Zeichen gesetzt. Saudi-Arabien Im Rahmen des 8. Spieltags der Pro League empfing Al-Nassr den Klub Al-Diriyah zu Hause und gewann souverän mit 3:0.

Nach dem Spiel hinterließ der 41-jährige legendäre Torjäger eine kurze und mutige Nachricht auf seinem X-Account (ehemals Twitter): „Job erledigt. Jetzt auf zum nächsten Spiel!“.

Historisches 980. Tor: Ein unaufhaltsamer Marsch zu neuen Rekorden

Das in dieser Partie erzielte Tor hat die Geschichtsbücher des Weltfußballs erneut um ein Kapitel erweitert:

Der Führungstreffer: In der 23. Minute war es Ronaldo, der das gegnerische Tor traf und den Spielstand eröffnete;

980 offizielle Tore: Dieses Tor brachte die Anzahl der offiziellen Treffer des portugiesischen Stars für Verein und Nationalmannschaft auf genau 980 Als absoluter Rekordhalter in der Geschichte des Profifußballs fehlen Ronaldo nun nur noch 20 Tore bis zur außergewöhnlichen 1000er-Marke;

Ein deutlicher Sieg: Samu Costa erhöhte in der 35. Minute auf 2:0, und Kingsley Coman erzielte in der 77. Minute das dritte Tor, was die endgültige Niederlage von Al-Diriyah besiegelte.

Titelkampf und das Duell gegen Neftchi

Al-Nassr hat seine Position in der Tabelle gefestigt und bereitet sich auf die nächste internationale Herausforderung vor:

Aufschließen zu Al-Qadsiah: Mit diesem Sieg erreichte das Team aus Riad 19 Punkte und schloss zum Tabellenführer Al-Qadsiah auf (derzeit 2. aufgrund der Tordifferenz);

Usbekischer Meister reist in den Mrsool Park: Al-Nassr bestreitet sein nächstes Spiel in der AFC Champions League Elite gegen den amtierenden usbekischen Meister aus Fergana, Neftchi Diese mit Spannung erwartete Begegnung findet am 12. Oktober in Riad statt und beginnt um 23:15 Uhr Taschkenter Zeit ;

Nächster Halt: In der heimischen Liga tritt Al-Nassr am 15. Oktober auswärts gegen den Erzrivalen Al-Ahli an.

Die Form von Cristiano Ronaldo und die Leistung seines Teams gegen die Mannschaft aus Fergana am Sonntagabend werden bereits mit großem Interesse von asiatischen Fußballfans erwartet.