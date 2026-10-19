Lyon übernimmt die Tabellenführung in Frankreich, Monaco kassiert sensationelle Niederlage

Der 7. Spieltag der französischen Ligue 1 ist abgeschlossen und hat für unerwartete Verschiebungen an der Tabellenspitze gesorgt. Nach den zentralen und dramatischen Partien am Abend des 18. Oktobers hat sich Lyon aufgrund der besseren Tordifferenz an die Spitze gesetzt, während der bis dato ungeschlagene AS Monaco erstmals Punkte liegen ließ und die Tabellenführung abgeben musste.

Zudem erzielte Marseille auswärts fünf Tore, während das Duell zwischen Paris FC und Rennes mit vier Elfmetern und sieben Treffern zu einem echten Thriller wurde.

Lyon rettet Sieg in Unterzahl

Lyon empfing OGC Nice im eigenen Stadion und feierte einen 2:1-Comeback-Sieg:

Blitzstart durch Wahi: Bereits in der 18. Minute brachte Wahi die Gäste aus Nizza in Führung;

Zwei Treffer in vier Minuten: Lyon erhöhte den Druck und drehte die Partie durch Tore von Schulz in der 32. Minute und Tessmann in der 36. Minute schnell zu seinen Gunsten;

Rote Karte in der 70. Minute: Obwohl Nakamura in der 70. Minute vom Platz gestellt wurde, verteidigten die Gastgeber den Sieg in Unterzahl und kletterten mit 14 Punkten aufgrund der Tordifferenz an die Tabellenspitze.

Monacos erster Ausrutscher der Saison

Der bisher so souveräne AS Monaco verlor überraschend auswärts gegen Lorient:

Der entscheidende Elfmeter: Das Spiel wurde in der 61. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Kadiou entschieden (1:0);

Verlust der Tabellenführung: Durch die erste Saisonniederlage rutschten die Monegassen mit 14 Punkten auf den 5. Tabellenplatz ab.

Thriller: 7 Tore und ein Hattrick an Elfmetern

Auch die übrigen Spiele des Spieltags waren spektakulär und torreich:

Angers – Marseille (2:5): Marseille deklassierte den Gegner auswärts. Obwohl Guiri in der 59. Minute einen Elfmeter verschoss, korrigierte er seinen Fehler nur eine Minute später. Auch Abdelli, Kamissoko, Harit und Luis Henrique trafen für die Gäste;

Paris FC – Rennes (4:3): Dieses Duell ging als eines der kuriosesten in die Geschichte der Ligue 1 ein. Der Schiedsrichter pfiff insgesamt 4 Elfmeter . Interessanterweise erzielte Rennes-Stürmer Lepol einen Elfmeter-Hattrick (29., 74., 88. Minute). Doch ein verwandelter Strafstoß von Sinayoko in der 90.+7. Minute sicherte Paris den dramatischen 4:3-Sieg;

Le Havre – Auxerre (1:3): Ein Doppelpack von Namaso (40., 61.) und ein Treffer von Favre (81.) sicherten Auxerre einen souveränen Auswärtssieg.

Die Tabelle nach dem 7. Spieltag

Der Kampf um die Spitzenplätze in der französischen Liga ist extrem eng geworden: