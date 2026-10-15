Der Münchner FC Bayern und der Star des Teams, der englische Torjäger Harry Kane haben eine grundsätzliche Einigung über eine Vertragsverlängerung erzielt. Laut Informationen des renommierten Insiders Fabrizio Romano ist das neue Arbeitspapier bis zum Sommer 2029 datiert.

Derzeit arbeitet die Führung des Münchner Klubs an der Formalisierung aller Dokumente und dem Abschluss der Vereinbarung. Eine offizielle Bekanntgabe wird in Kürze erwartet.

Familiäres Glück und perfekte Integration

Wie die Quelle betont, sind der 33-jährige Stürmer und seine Familie mit dem Leben in Deutschland und den Bedingungen in München rundum zufrieden. Harry Kane wechselte im Sommer 2023 unter großem Medienrummel vom Londoner Klub Tottenham Hotspur zum FC Bayern. Er entwickelte sich in kürzester Zeit nicht nur zur wichtigsten Offensivwaffe des Teams, sondern auch zum Bundesliga- Superstar.

Fantastische Effizienz: Fast ein Tor pro Spiel

Die Statistiken, die der Kapitän der englischen Nationalmannschaft im Trikot des FC Bayern vorweist, sind für den modernen Fußball beeindruckend hoch:

Gesamtbilanz: Kane hat für den FC Bayern in allen Pflichtspielen insgesamt 156 Partien bestritten und 154 Tore erzielt;

Die Glanzleistung der Saison 2025/26: Die vergangene Saison 2025/26 war für den Spieler besonders herausragend – er erzielte in der Bundesliga 36 Tore in 31 Spielen, während er in der europäischen Champions League in 13 Begegnungen 14 Treffer erzielte und damit erneut bewies, dass er der treffsicherste Stürmer des Kontinents ist.

Erfolge und Rekorde: Die goldene Ära in München

Harry Kanes Zeit in Deutschland ist reich an persönlichen und mannschaftlichen Auszeichnungen:

Mannschaftserfolge: Der Stürmer wurde mit dem FC Bayern zweimal Deutscher Meister (Bundesliga-Sieger) und konnte zudem den DFB-Pokal sowie den DFL-Supercup in die Höhe stemmen;

Persönliche Auszeichnungen: Er wurde drei Spielzeiten in Folge Torschützenkönig der Bundesliga und erhielt als Europas bester Torjäger zweimal den prestigeträchtigen Goldenen Schuh .

Die Vertragsverlängerung mit Kane bis 2029 ist einer der wichtigsten strategischen Schritte des Vereins, um die Dominanz in der Champions League und den nationalen Wettbewerben für die kommenden Jahre zu sichern.