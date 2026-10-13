Ruziqul Berdiyev enthüllt Pläne vor dem Spiel gegen Al Wahda

Im Rahmen des 2. Spieltags der AFC Champions League 2 empfängt das Team aus Qarshi, Nasaf den namhaften Verein aus den VAE, Al Wahda im eigenen Stadion. Auf der offiziellen Pressekonferenz vor diesem wichtigen Aufeinandertreffen nahmen Cheftrainer Ruziqul Berdiyev sowie Verteidiger G‘olib G‘aybullayev teil, um über den Vorbereitungsprozess und die Pläne für das kommende Spiel zu sprechen.

Der Trainer des Klubs aus Qarshi betonte, dass man trotz der vielen ausländischen Stars im gegnerischen Kader deren Stärken und Schwächen genau analysiert habe und alles daransetzen werde, den Sieg zu erringen.

„Der Gegner hat fast 20 Legionäre, aber wir sind bereit“

Ruziqul Berdiyev äußerte sich zu den Schwierigkeiten bei der Analyse von Al Wahda und den Möglichkeiten des Gegners:

Schwierigkeiten bei der Kaderanalyse: „Es war etwas schwierig, Al Wahda zu studieren. Sie treten in Meisterschafts- und Pokalspielen mit unterschiedlichen Aufstellungen an. Daher ist es nicht leicht vorherzusagen, wer genau in der Startelf stehen wird;“

Der Legionärs-Faktor: „Der Gegner hat neben eingebürgerten Spielern fast 20 Legionäre im Kader. Höchstwahrscheinlich werden wir gegen viele starke ausländische Fußballer antreten;“

Spielplan: „Wir haben ihre Stärken und Schwächen analysiert und dies den Jungs vermittelt. Unser Ziel ist es, die Vorzüge des Gegners einzuschränken und ihre Schwachstellen effektiv zu nutzen. Dafür sind auf dem Platz strikte Disziplin und hohe Konzentration erforderlich.“

„Wir haben absolut keine Angst, junge Spieler einzusetzen“

Der Trainer von Nasaf hob besonders hervor, dass er großes Vertrauen in die neue Generation des Vereins setzt:

Jugendpolitik: „Wir haben unseren jungen Spielern dieses Jahr nicht ohne Grund viele Chancen gegeben. Das regelmäßige Training mit der ersten Mannschaft ist eine große Schule für sie. Wir haben jetzt keine Angst mehr, sie einzusetzen;“

Ergebnisse in der Olympia-Auswahl: „Unsere Spieler haben sich auch in der Olympia-Auswahl sehr gut präsentiert. Wenn diese vier Talente in Zukunft den Kern der ersten Mannschaft bilden, wird das unser großer Erfolg sein;“

Zuverlässige Reserve: „Sollte einer der erfahrenen Spieler im Team ausfallen, wird den jungen Spielern problemlos und ohne Zögern vertraut.“

Ein echtes Fest mit den Fans erwartet

Der Trainer von Nasaf betonte auch die Bedeutung des Spiels für das Turnier: