Der legendäre Jon Jones spricht über das umstrittenste Ereignis in der UFC-Geschichte

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Der legendäre Jon Jones spricht über das umstrittenste Ereignis in der UFC-Geschichte

Einer der größten Kämpfer in der Geschichte der Mixed Martial Arts (MMA) und ehemaliger UFC-Champion, Jon Jones, hat offen über eine der schmerzhaftesten Entscheidungen seiner Karriere gesprochen. Der legendäre Athlet drückte sein tiefes Bedauern darüber aus, dass er nicht bei dem historischen Turnier angetreten ist, das die Organisation im Weißen Haus, dem Amtssitz des US-Präsidenten, veranstaltet hatte.

Red Corner MMA Laut einer auf X (ehemals Twitter) veröffentlichten Erklärung erinnerte sich Jones zwar an seinen Kampf gegen Stipe Miocic als einen Höhepunkt seiner Karriere, betonte jedoch, dass ihn das Verpassen des Events im Weißen Haus bis heute quält.

„Ich hätte es nicht besser machen können“: Das Duell mit Miocic und die sportliche Form

Als Jon Jones seine Erfolge im Schwergewicht bewertete, hob er besonders den Sieg über seinen legendären Rivalen hervor:

  • Der größte Schwergewichtler der Geschichte: „Stipe Miocic galt als der größte Schwergewichtskämpfer der Geschichte. Als ich ihn besiegte, waren wir beide nicht mehr die Jüngsten“, erinnerte sich der ehemalige Champion.

  • Der Höhepunkt der Karriere: „Ich glaube wirklich nicht, dass ich eine bessere Leistung hätte zeigen können. Auch wenn das Turnier im Weißen Haus bevorstand, war meine damalige Form auf dem absoluten Höhepunkt.“

„Normalerweise bereue ich nichts, aber…“: Jones' unerwartetes Geständnis

Jones, der normalerweise mit fester Überzeugung an seine Entscheidungen und seine Karriere herangeht, zeigte diesmal eine verletzliche Seite:

  • Die Bühne, auf der man hätte sein müssen: „Das war eines der wenigen Turniere, an denen ich unbedingt hätte teilnehmen müssen“, betonte er.

  • Das größte Bedauern: „Normalerweise bereue ich meine Entscheidungen nicht, aber die Nichtteilnahme am UFC-Turnier im Weißen Haus ist eines der größten Bedauern meines Lebens“, schloss Jon Jones.

Die einzigartige Sportshow im Weißen Haus war zu einem der prestigeträchtigsten und meistdiskutierten Ereignisse in der UFC-Geschichte geworden. Dass ein Star wie Jon Jones dieses Event verpasste, bleibt nicht nur für den Athleten selbst, sondern auch für Millionen von MMA-Fans ein großes Versäumnis.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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