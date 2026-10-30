Offiziell: Bahodir Ahmedov ist wieder Cheftrainer der usbekischen Futsal-Nationalmannschaft

Ein neuer Cheftrainer wurde für die usbekische Futsal-Nationalmannschaft ernannt. Auf Beschluss des Exekutivkomitees des usbekischen Futsal-Verbandes wurde die Leitung der Nationalmannschaft dem erfahrenen lokalen Experten Bahodir Ahmedovanvertraut.

Nachdem der spanische Experte José María Méndez sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte, prüfte der Verband eine Reihe lokaler und ausländischer Kandidaten für die Führung der Nationalmannschaft. Infolgedessen wurde die Kandidatur von Ahmedov, der den usbekischen Futsal in- und auswendig kennt und über fundierte internationale Erfahrung verfügt, einstimmig gebilligt.

Vertragslaufzeit und große Ziele

Nach Angaben des Pressedienstes des Verbandes umfasst die Zusammenarbeit langfristige strategische Pläne:

Vereinbarung bis 2028: Mit Bahodir Ahmedov wurde eine offizielle Vereinbarung getroffen, die usbekische Nationalmannschaft bis zum Ende der Asienmeisterschaft 2028 zu leiten;

Offizielle Vorstellung: Zeit und Ort der offiziellen Vorstellung des neuen Cheftrainers vor der Sportöffentlichkeit und den Medien werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben.

Vom Spieler zum Meister: Der zurückgelegte Weg

Der am 9. September 1976 in Chirchiq, Region Taschkent, geborene Bahodir Ahmedov ist einer der Experten, die das Fundament des nationalen Futsals gelegt haben:

Erfolge auf dem Spielfeld: In den Jahren, als Futsal im Land Fuß fasste, spielte er für die Vereine „Splav“, „Elektrokimyosanoat“ und „Soliqchi“ aus Chirchiq. Später gewann er die nationale Meisterschaft mit den Teams von „Yunusobod“ DJQA, „Ardus“ und „Stroitel Zarafshon“;

Erfolge in Vereinen: Während seiner Trainerkarriere führte er den Verein „Maksam-Chirchiq“ unter die Medaillengewinner und errang mit dem Team „Jizzax-Kenteks“ die usbekische Meisterschaft.

Historische Erfahrung in der Nationalmannschaft: Weltmeisterschaft und asiatische Auszeichnungen

Ahmedov hat bereits in der Vergangenheit glänzende Ergebnisse als Leiter der Nationalmannschaft erzielt:

Medaillen beim Asien-Pokal: Unter seiner Führung gewann die usbekische Nationalmannschaft zweimal die Bronzemedaille bei der Kontinentalmeisterschaft;

Play-offs bei der Weltmeisterschaft: Bei der Futsal-Weltmeisterschaft 2021 in Litauen überstanden Ahmedovs Schützlinge erfolgreich die Gruppenphase und spielten in der Play-off-Runde (Achtelfinale).

Die auf der asiatischen und globalen Bühne hoch angesehene Futsal-Nationalmannschaft bereitet sich nun unter der Leitung von Bahodir Ahmedov auf die Kontinentalmeisterschaft 2028 vor und strebt neue Siege an.