Wie wurde ein 6-jähriger Junge aus Indien zum Besitzer eines luxuriösen Toyota Fortuner?

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Wie wurde ein 6-jähriger Junge aus Indien zum Besitzer eines luxuriösen Toyota Fortuner?

Im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh hat sich ein wahres Wunder ereignet. Ein 6-jähriger Junge wurde durch eine Lotterie zum glücklichen Besitzer eines modernen und luxuriösen 52.000 US-Dollarteuren (im Wert von 5 Millionen Rupien, ca. Toyota Fortuner ) Geländewagens.

Dies berichtete der renommierte indische Fernsehsender NDTV. Für die Familie, die seit zwei Jahren davon träumte, ein eigenes Auto zu kaufen, wurde dieses unerwartete Geschenk zu einem echten Fest.

Die glückliche Wahl der Großmutter und ein Jahr des Wartens

Dieser Sieg, der die Familie mit Freude erfüllte, hat eine besondere Geschichte:

  • Ein vor einem Jahr gekauftes Los: Die Großmutter des Jungen hatte das Lotterielos vor einem Jahr während des traditionellen Garba-Festes gekauft und es absichtlich auf den Namen ihres Enkels ausgestellt.

  • Der Traum der Familie: Die Familie träumte lange Zeit davon, ein eigenes Auto zu besitzen, doch die finanziellen Möglichkeiten ließen dies bisher nicht zu.

  • Jubel der Nachbarn und festliche Stimmung: Die Nachricht vom Gewinn sorgte im ganzen Bezirk für großes Aufsehen. Nachbarn empfingen das neue Fahrzeug und den kleinen Gewinner auf der Straße feierlich mit Blumen, nationalen Liedern und Trommelklängen.

Toyota Fortuner: Welche Funktionen hat das gewonnene Auto?

Der auf den Namen des Kindes gewonnene Toyota Fortuner ist ein voll ausgestatteter, siebensitziger Premium-Geländewagen, der auf dem Weltmarkt für seine Langlebigkeit und Kraft bekannt ist:

  • Hohe Geländegängigkeit und Leistung: Das Fahrzeug ist mit einem 4x4-Allradantrieb, einer hohen Bodenfreiheit und mehreren Fahrmodi für schwieriges Gelände ausgestattet. Es verfügt über einen 2,7-Liter-Benzinmotor oder einen leistungsstarken 2,8-Liter-Dieselmotor.

  • Premium-Komfort: Der Innenraum bietet hochwertige Ledersitze, ein modernes 8-Zoll-Touchscreen-Multimedia-Display und ein kabelloses Ladegerät für Smartphones.

  • Höchste Sicherheit: Das Auto ist mit 360-Grad-Kameras zur vollständigen Überwachung der Umgebung sowie dem intelligenten Sicherheitssystem Toyota Safety Sense für aktiven Schutz ausgestattet.

Ein einfaches Los, das auf den Namen eines kleinen Jungen ausgestellt wurde, ließ den langjährigen Traum der Familie wahr werden und brachte ihnen unvergessliche Freude und ein wertvolles Fahrzeug.

Madhya-PradeshToyota FortunerNDTVIndienLotteriegewinn
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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