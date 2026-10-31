In einem der zentralen Duelle des 9. Spieltags der Premier League empfängt der Tabellenführer Manchester City auf heimischem Boden eine der Überraschungsmannschaften der Saison, Brighton Das spannungsgeladene Duell im Etihad Stadium wird von einem Schiedsrichtergespann unter der Leitung von Craig Pawson geleitet.

Die erfreulichste Nachricht für die usbekischen Fußballfans ist, dass unser Verteidiger Abduqodir Husanovin diesem wichtigen und strategischen Spiel in der Startelf der „Citizens“ steht.

Ein kompromissloses Duell in der Tabelle

Dieses Aufeinandertreffen ist als Duell zweier Spitzenmannschaften aus den Top 3 der Premier League von besonderer Bedeutung:

Manchester City— der Tabellenführer: Nach 8 Spieltagen belegt City mit 21 Punkten den 1. Tabellenplatz und ist entschlossen, die Führung zu festigen.

Brighton — der erste Verfolger: Die Gäste, die eine starke Saison spielen, liegen mit 16 Punkten auf dem 3. Platz und sind bereit, für eine Verringerung des Abstands hart zu kämpfen.

Die offiziellen Aufstellungen wurden bekannt gegeben

Die Trainerstäbe beider Mannschaften beginnen das Spiel mit folgenden Spielern:

Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Abduqodir Husanov , Elliot Anderson, Ayoub Bouaddi, Iliman Ndiaye, Enzo Fernández, Jérémy Doku, Erling Haaland.

Brighton: Bart Verbruggen, Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Costinha, Pascal Groß, Chema Andrés, Diego Gómez, Yasin Ayari, Maxim De Cuyper, Charalampos Kostoulas.

Informationen zum Spiel:

Wettbewerb: Premier League, 9. Spieltag;

Begegnung: Manchester City — Brighton;

Anstoßzeit: 31. Oktober, 20:00 Uhr;

Stadion: Etihad, Manchester;

Schiedsrichter: Craig Pawson.

Dass Abduqodir Husanov bei einem Spitzenklub der Premier League in zentralen Spielen volles Vertrauen genießt, schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte des usbekischen Fußballs auf. Sein Auftritt gegen die starken Angreifer wird heute im Mittelpunkt stehen.