Abduqodir Husanov in der Startelf: Manchester City trifft auf Brighton

·101·Sport
Abduqodir Husanov in der Startelf: Manchester City trifft auf Brighton

In einem der zentralen Duelle des 9. Spieltags der Premier League empfängt der Tabellenführer Manchester City auf heimischem Boden eine der Überraschungsmannschaften der Saison, Brighton Das spannungsgeladene Duell im Etihad Stadium wird von einem Schiedsrichtergespann unter der Leitung von Craig Pawson geleitet.

Die erfreulichste Nachricht für die usbekischen Fußballfans ist, dass unser Verteidiger Abduqodir Husanovin diesem wichtigen und strategischen Spiel in der Startelf der „Citizens“ steht.

Ein kompromissloses Duell in der Tabelle

Dieses Aufeinandertreffen ist als Duell zweier Spitzenmannschaften aus den Top 3 der Premier League von besonderer Bedeutung:

  • Manchester City— der Tabellenführer: Nach 8 Spieltagen belegt City mit 21 Punkten den 1. Tabellenplatz und ist entschlossen, die Führung zu festigen.

  • Brighton — der erste Verfolger: Die Gäste, die eine starke Saison spielen, liegen mit 16 Punkten auf dem 3. Platz und sind bereit, für eine Verringerung des Abstands hart zu kämpfen.

Die offiziellen Aufstellungen wurden bekannt gegeben

Die Trainerstäbe beider Mannschaften beginnen das Spiel mit folgenden Spielern:

  • Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Abduqodir Husanov, Elliot Anderson, Ayoub Bouaddi, Iliman Ndiaye, Enzo Fernández, Jérémy Doku, Erling Haaland.

  • Brighton: Bart Verbruggen, Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Costinha, Pascal Groß, Chema Andrés, Diego Gómez, Yasin Ayari, Maxim De Cuyper, Charalampos Kostoulas.

Informationen zum Spiel:

  • Wettbewerb: Premier League, 9. Spieltag;

  • Begegnung: Manchester City — Brighton;

  • Anstoßzeit: 31. Oktober, 20:00 Uhr;

  • Stadion: Etihad, Manchester;

  • Schiedsrichter: Craig Pawson.

Dass Abduqodir Husanov bei einem Spitzenklub der Premier League in zentralen Spielen volles Vertrauen genießt, schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte des usbekischen Fußballs auf. Sein Auftritt gegen die starken Angreifer wird heute im Mittelpunkt stehen.

Premier LeagueManchester CityAbduqodir HusanovBrightonFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Überraschung im „Etihad“: Brighton schlägt Manchester CityÜberraschung im „Etihad“: Brighton schlägt Manchester CityHeute 22:09Wie wurde Husanovs Leistung bewertet: Wie kam Manchester City an Brighton vorbei?Wie wurde Husanovs Leistung bewertet: Wie kam Manchester City an Brighton vorbei?29 Oktober 08:394 Tore und ein nervenaufreibendes Elfmeterschießen: Manchester City zittert sich gegen Brighton weiter4 Tore und ein nervenaufreibendes Elfmeterschießen: Manchester City zittert sich gegen Brighton weiter29 Oktober 07:51Wie wurde Abduqodir Husanov bewertet? Analyse des Spiels Manchester City gegen BrightonWie wurde Abduqodir Husanov bewertet? Analyse des Spiels Manchester City gegen Brighton29 Oktober 08:25Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassenÜberraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen28 Oktober 13:08Marescas überraschende Entscheidung: Auf welcher Position spielt Husanov gegen Brighton?Marescas überraschende Entscheidung: Auf welcher Position spielt Husanov gegen Brighton?27 Oktober 19:29
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer