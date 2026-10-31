Nasaf spielt trotz Unterzahl remis gegen Surxon

Eines der zentralen und prestigeträchtigen Duelle des 26. Spieltags der usbekischen Superliga – das Voha-Derby zwischen Surxon und Nasaf aus Qarshi – verlief in einem kompromisslosen Kampf und endete mit einem umkämpften 1:1-Unentschieden.

In einer Partie, in der beide Mannschaften alles für den Sieg gaben, ereigneten sich die wichtigsten Szenen Mitte der zweiten Halbzeit – ein schneller Schlagabtausch der Tore und ein Platzverweis kurz vor Spielende heizten die Stimmung weiter an.

Spielchronik: Eine 7-Minuten-Torfolge und eine Rote Karte

Die entscheidenden Momente, die das Schicksal des Spiels bestimmten, verliefen wie folgt:

Surxon geht in Führung: In der 66. Minute wurde ein Angriff der Gastgeber erfolgreich abgeschlossen – nach einer präzisen Vorlage des eingewechselten Komronbek Yusupov beförderte der Legionär Tornike Zebniauri den Ball ins Tor und eröffnete den Torreigen;

Schnelle Antwort von Nasaf: Nur sieben Minuten später gelang es den Gästen aus Qarshi, den Ausgleich zu erzielen. In der 73. Minute traf Sardorbek Bahromov nach einem perfekten Zuspiel von Bobir Abdixoliqov zum 1:1;

Platzverweis: In der 84. Minute musste Nasaf in Unterzahl weiterspielen – der Mittelfeldspieler Murodbek Rahmatov erhielt seine zweite Gelbe Karte und wurde vom Schiedsrichter des Feldes verwiesen.

Obwohl die Gastgeber in der verbleibenden Zeit eine numerische Überlegenheit hatten, blieb es bis zum Schlusspfiff beim 1:1 auf der Anzeigetafel.

Statistik und Protokolldaten

Superliga. 26. Spieltag

Surxon — Nasaf 1:1

Tore: Zebniauri (66) — Bahromov (73);

Gelbe Karten: Bahromov (13), Gudushauri (50), Rahmatov (66), G‘ulomov (77), Abduhamidov (86), Ro‘ziqul Berdiyev (86);

Platzverweis: Murodbek Rahmatov (84, Nasaf).

Aufstellungen:

Surxon: Merganov, Shamsiyev, Tursunov (Abdullajonov, 63), Sherbo‘tayev, Richard Emeka Freydi (Mirusmonov, 75), Ramazonov (Yusupov, 46), Oqtamov (Ashurboyev, 63), Zebniauri (Abduhamidov, 80), Shukurullayev, Musaxonov, Shaydulov.

Nasaf: Ne’matov, Davronov, Komilov (Muhitdinov, 58), G‘aybullayev (Eshmurodov, 34), Bahromov, Shala (Murtazayev, 90), Abdirahmatov, Abdixoliqov, Rahmatov, Otubanjo (G‘ulomov, 58), Gudushauri (Rustamov, 58).

Dieses Unentschieden war ein wichtiger Punktgewinn für beide Teams in der Tabelle, doch für Nasaf könnte dieser Verlust im Meisterschaftsrennen schwer wiegen.