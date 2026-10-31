Am aktuellen Spieltag der englischen Premier League musste der Tabellenführer Manchester Cityvor heimischer Kulisse eine unerwartete Niederlage hinnehmen. Die Schützlinge von Enzo Maresca unterlagen im Etihad Stadium mit 0:1 gegen Brighton und verloren damit im zweiten Ligaspiel in Folge wichtige Punkte.

Das einzige und entscheidende Tor der Partie fiel nach einem groben Fehler des Rechtsverteidigers der Gastgeber, Matheus Nunes, durch Yasin Ayari. Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, der 90 Minuten für die „Citizens“ auf dem Platz stand, Abdukodir Khusanov gab in den letzten Minuten der Begegnung einen kraftvollen und präzisen Schuss ab, der den gegnerischen Torhüter Bart Verbruggen zu einer Glanzparade zwang, doch der Ausgleich blieb verwehrt.

Nach Spielende bewerteten die Experten des renommierten Portals Manchester Cityspezialisiert auf die Berichterstattung über cityxtra.co.uk die Einzelleistungen der Teammitglieder auf einer 10-Punkte-Skala.

Abdukodir Khusanov — 5/10: Neue taktische Aufgabe und gegnerischer Druck

Englische Analysten bewerteten die Leistung des jungen usbekischen Verteidigers wie folgt:

„Khusanov musste während des Spiels mehrmals seine Position verlassen. Die Angreifer von Brighton leisteten ihm deutlich mehr Widerstand als gewohnt und übten aktiven Druck aus. Die Gäste versuchten, die Tatsache auszunutzen, dass Khusanov sich noch an die hybride Rolle zwischen Rechtsverteidiger und Innenverteidiger gewöhnt.“

Bewertungen der Abwehr und des Mittelfelds

Gianluigi Donnarumma (6/10): Beim Gegentor trifft ihn keine Schuld. Obwohl er fußballerisch gut agierte, hätte ein Fehlpass in der zweiten Halbzeit beinahe zum zweiten Gegentreffer geführt;

Matheus Nunes (5/10): Verursachte den Fehler, der zum einzigen Tor führte, und konnte diesen nicht korrigieren. Einziger Pluspunkt: Er gab bis zum Schluss nicht auf;

Rúben Dias (5,5/10): Obwohl er nicht der Hauptschuldige an der Niederlage war, konnte er die Defensive nicht angemessen organisieren;

Joško Gvardiol (6/10): War offensiv aktiv, doch es gab Missverständnisse mit Doku, und er muss auf der Seite, über die das Tor fiel, Verantwortung übernehmen;

Ayyoub Bouaddi (6/10): Sah sich dem Druck eines physisch starken gegnerischen Mittelfelds gegenüber. Trotz guter Technik wird dieses Spiel eine wichtige Lektion für ihn sein;

Elliot Anderson (6/10): Hatte ein schweres Spiel. Obwohl er in der zweiten Halbzeit etwas auflebte, kam er gegen das kompakte Zentrum von Brighton nicht an;

Enzo Fernández (6/10): Brachte einige schöne Pässe, erzielte jedoch kein zählbares Ergebnis. Experten betonten, es sei schwer zu verstehen, warum er jede Woche in der Startelf steht.

Angriff und Einwechselspieler

Iliman Ndiaye (6,5/10): War Citys aktivster Offensivspieler. Sorgte mit schnellen Vorstößen und Dribblings ständig für Gefahr, nur der Torabschluss fehlte;

Erling Haaland (6/10): Ein unglücklicher Tag. Bevor Haaland etwas ausrichten konnte, wurde er von Brighton-Kapitän Lewis Dunk komplett abgemeldet;

Jérémy Doku (5,5/10): Die Effizienz war sehr gering;

Rayan Cherki (6,5/10): Belebte das Spiel nach seiner Einwechslung. Er kreierte großartige Chancen für Fernández und Nunes, doch seine Teamkollegen konnten diese nicht verwerten;

Nico O'Reilly (6/10): Beeinflusste das Spieltempo positiv, blieb jedoch in den entscheidenden Aktionen ohne Ertrag.

Nach der zweiten Niederlage in Folge muss der Trainerstab von Manchester City die Probleme in Abwehr und Mittelfeld dringend beheben, da dem Team ein wichtiges Auswärtsspiel in der Champions League bevorsteht.