Wie bewerteten englische Medien Abdukodir Khusanov und die Stars von City? (Video)

·13·Sport
Wie bewerteten englische Medien Abdukodir Khusanov und die Stars von City? (Video)

Am aktuellen Spieltag der englischen Premier League musste der Tabellenführer Manchester Cityvor heimischer Kulisse eine unerwartete Niederlage hinnehmen. Die Schützlinge von Enzo Maresca unterlagen im Etihad Stadium mit 0:1 gegen Brighton und verloren damit im zweiten Ligaspiel in Folge wichtige Punkte.

Das einzige und entscheidende Tor der Partie fiel nach einem groben Fehler des Rechtsverteidigers der Gastgeber, Matheus Nunes, durch Yasin Ayari. Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, der 90 Minuten für die „Citizens“ auf dem Platz stand, Abdukodir Khusanov gab in den letzten Minuten der Begegnung einen kraftvollen und präzisen Schuss ab, der den gegnerischen Torhüter Bart Verbruggen zu einer Glanzparade zwang, doch der Ausgleich blieb verwehrt.

Nach Spielende bewerteten die Experten des renommierten Portals Manchester Cityspezialisiert auf die Berichterstattung über cityxtra.co.uk die Einzelleistungen der Teammitglieder auf einer 10-Punkte-Skala.

Abdukodir Khusanov — 5/10: Neue taktische Aufgabe und gegnerischer Druck

Englische Analysten bewerteten die Leistung des jungen usbekischen Verteidigers wie folgt:

„Khusanov musste während des Spiels mehrmals seine Position verlassen. Die Angreifer von Brighton leisteten ihm deutlich mehr Widerstand als gewohnt und übten aktiven Druck aus. Die Gäste versuchten, die Tatsache auszunutzen, dass Khusanov sich noch an die hybride Rolle zwischen Rechtsverteidiger und Innenverteidiger gewöhnt.“

Bewertungen der Abwehr und des Mittelfelds

  • Gianluigi Donnarumma (6/10): Beim Gegentor trifft ihn keine Schuld. Obwohl er fußballerisch gut agierte, hätte ein Fehlpass in der zweiten Halbzeit beinahe zum zweiten Gegentreffer geführt;

  • Matheus Nunes (5/10): Verursachte den Fehler, der zum einzigen Tor führte, und konnte diesen nicht korrigieren. Einziger Pluspunkt: Er gab bis zum Schluss nicht auf;

  • Rúben Dias (5,5/10): Obwohl er nicht der Hauptschuldige an der Niederlage war, konnte er die Defensive nicht angemessen organisieren;

  • Joško Gvardiol (6/10): War offensiv aktiv, doch es gab Missverständnisse mit Doku, und er muss auf der Seite, über die das Tor fiel, Verantwortung übernehmen;

  • Ayyoub Bouaddi (6/10): Sah sich dem Druck eines physisch starken gegnerischen Mittelfelds gegenüber. Trotz guter Technik wird dieses Spiel eine wichtige Lektion für ihn sein;

  • Elliot Anderson (6/10): Hatte ein schweres Spiel. Obwohl er in der zweiten Halbzeit etwas auflebte, kam er gegen das kompakte Zentrum von Brighton nicht an;

  • Enzo Fernández (6/10): Brachte einige schöne Pässe, erzielte jedoch kein zählbares Ergebnis. Experten betonten, es sei schwer zu verstehen, warum er jede Woche in der Startelf steht.

Angriff und Einwechselspieler

  • Iliman Ndiaye (6,5/10): War Citys aktivster Offensivspieler. Sorgte mit schnellen Vorstößen und Dribblings ständig für Gefahr, nur der Torabschluss fehlte;

  • Erling Haaland (6/10): Ein unglücklicher Tag. Bevor Haaland etwas ausrichten konnte, wurde er von Brighton-Kapitän Lewis Dunk komplett abgemeldet;

  • Jérémy Doku (5,5/10): Die Effizienz war sehr gering;

  • Rayan Cherki (6,5/10): Belebte das Spiel nach seiner Einwechslung. Er kreierte großartige Chancen für Fernández und Nunes, doch seine Teamkollegen konnten diese nicht verwerten;

  • Nico O'Reilly (6/10): Beeinflusste das Spieltempo positiv, blieb jedoch in den entscheidenden Aktionen ohne Ertrag.

Nach der zweiten Niederlage in Folge muss der Trainerstab von Manchester City die Probleme in Abwehr und Mittelfeld dringend beheben, da dem Team ein wichtiges Auswärtsspiel in der Champions League bevorsteht.

Abdukodir KhusanovManchester CityPremier LeagueBrightonFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Überraschung im „Etihad“: Brighton schlägt Manchester CityÜberraschung im „Etihad“: Brighton schlägt Manchester CityGestern 22:09Abduqodir Husanov in der Startelf: Manchester City trifft auf BrightonAbduqodir Husanov in der Startelf: Manchester City trifft auf BrightonGestern 19:50Wie wurde Husanovs Leistung bewertet: Wie kam Manchester City an Brighton vorbei?Wie wurde Husanovs Leistung bewertet: Wie kam Manchester City an Brighton vorbei?29 Oktober 08:394 Tore und ein nervenaufreibendes Elfmeterschießen: Manchester City zittert sich gegen Brighton weiter4 Tore und ein nervenaufreibendes Elfmeterschießen: Manchester City zittert sich gegen Brighton weiter29 Oktober 07:51Abduqodir Husanov beeindruckt die Fans im Etihad bei der Partie gegen BrightonAbduqodir Husanov beeindruckt die Fans im Etihad bei der Partie gegen BrightonGestern 22:32Wie wurde Abduqodir Husanov bewertet? Analyse des Spiels Manchester City gegen BrightonWie wurde Abduqodir Husanov bewertet? Analyse des Spiels Manchester City gegen Brighton29 Oktober 08:25
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer