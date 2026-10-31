Elliot Anderson spricht über die Niederlage gegen Brighton

Nach der 0:1-Heimniederlage gegen Brighton im Rahmen des 9. Spieltags der Premier League Manchester City-Mittelfeldspieler Elliot Anderson gegenüber dem renommierten Sender Sky Sports sprach er über die Gründe für die schmerzhafte Niederlage seines Teams. Nachdem die „Citizens“ im zweiten Spiel in Folge Punkte liegen gelassen haben, drohen sie nun die Tabellenführung zu verlieren.

Dass die zahlreichen während des Spiels herausgespielten Torchancen nicht verwertet wurden, war für den Engländer der größte Grund zur Enttäuschung.

„Wir hätten 3–4 Tore erzielen können“: Andersons Analyse

Der Mittelfeldspieler äußerte sich wie folgt zum Spielverlauf und den nicht umgesetzten taktischen Vorgaben:

„Wir haben uns sehr viele gute Möglichkeiten erspielt. Eine Niederlage in einem solchen Spiel ist kaum zu ertragen. Leider konnten wir unsere Chancen nicht nutzen. An einem anderen Tag hätten wir locker 3–4 Tore erzielt. Den Anweisungen des Trainers folgend, haben wir die Gegner im Mittelfeld eng gedeckt, während unsere Flügelspieler höher und breiter standen. Wir haben versucht, das Spiel über das gesamte Feld aufzuziehen, aber am Ende wurden die Chancen nicht in Tore umgemünzt. Das ist eine große Lektion für uns und ein Aspekt, an dem wir arbeiten müssen.“

„Wir sind alle enttäuscht“: Mentaler Zusammenhalt und umstrittene Szenen

Zur Stimmung innerhalb der Mannschaft und zu den strittigen Entscheidungen betonte der Spieler:

Zusammenhalt bewahren: „Wir sind jetzt alle sehr enttäuscht. Wir haben heute nicht gut genug agiert. Niemand verliert gerne. Wir sind sehr stark in die Saison gestartet, aber jetzt gab es den zweiten Rückschlag in Folge. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir uns gegenseitig unterstützen und den Zusammenhalt nicht verlieren“;

Elfmeter und Handspiel-Episoden: Zu den strittigen Szenen im gegnerischen Strafraum, bei denen ein mögliches Handspiel im Raum stand, antwortete Anderson: „Auf dem Platz dachte ich, es sei ein Handspiel gewesen, aber ich habe die Wiederholungen noch nicht gesehen“;

Der Fokus liegt auf Leipzig: Der Spieler erklärte, dass man diese Niederlage schnell vergessen und sich auf den Sieg im kommenden Auswärtsspiel der UEFA Champions League gegen RB Leipzig konzentrieren müsse.

Gefahr in der Tabelle: Geht der 1. Platz verloren?

Aktuell führt Manchester Citymit 21 Punkten die Tabelle an. Sollten die „Gunners“ jedoch im zentralen Duell des Spieltags zwischen Arsenal und Liverpool in London nicht verlieren, könnten sie die „Citizens“ von der Tabellenspitze verdrängen.