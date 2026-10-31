Robbe rollt in Herbstblättern und erreicht 10 Millionen Aufrufe in drei Tagen (Video)

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Robbe rollt in Herbstblättern und erreicht 10 Millionen Aufrufe in drei Tagen (Video)

Eine Robbe, die den Herbst in Polen auf ganz besondere Weise begrüßt, ist zum Liebling der Internetnutzer geworden. Das Video, das zeigt, wie das Tier genüsslich zwischen bunten Herbstblättern rollt, hat in kürzester Zeit die Aufmerksamkeit von Millionen Menschen auf sich gezogen.

Die Verwaltung des Zoos in Borysew veröffentlichte das Video mit der 26-jährigen Robbe namens Dawid in den sozialen Medien. Darin ist zu sehen, wie das Meerestier auf Herbstlaub liegt und vergnügt zwischen den Blättern hin und her rollt.

Interessanterweise wurde der Clip innerhalb von nur drei Tagen nach seiner Veröffentlichung über 10 Millionen Mal angesehen. Die Zoobeschäftigten gaben an, dass sie mit einem so großen Interesse an dem Video nicht gerechnet hätten.

Einige Internetnutzer bezweifelten jedoch die Echtheit der Aufnahmen und vermuteten, dass sie mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt worden sein könnten.

Als Reaktion auf diese Zweifel veröffentlichte die Zooverwaltung ein weiteres Video mit Dawid. Auf diese Weise versuchten sie zu beweisen, dass die fröhlichen Bewegungen der Robbe im Herbstlaub echt sind.

Dawids einfache herbstliche Beschäftigung sorgte in den sozialen Netzwerken für großes Aufsehen und hob die Stimmung tausender Menschen.

PolenZoo BorysewRobbe DawidVirales VideoHerbst
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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