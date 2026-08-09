Andrey Santos: „Ich kann Casemiros Position bei Manchester United übernehmen“

·64·Sport
Andrey Santos: „Ich kann Casemiros Position bei Manchester United übernehmen“

Der Mittelfeldspieler Andrey Santos, der während des Sommertransferfensters vom Londoner Klub Chelsea zu Manchester United wechselte, ist fest davon überzeugt, dass er die von seinem Landsmann Casemiro hinterlassene Lücke bei seinem neuen Verein vollständig schließen kann. Der mit 50 Millionen Pfund bewertete Transfer gilt als wichtiger Schritt in der Kaderverjüngung und langfristigen Strategie der Mannschaft unter Michael Carrick. Wie Goal.com berichtet .

Die starke Konkurrenz um einen Stammplatz bei Chelsea, darunter Moisés Caicedos neuer Vertrag und der hohe Marktwert von Enzo Fernández, schränkte die Chancen des Brasilianers auf einen Platz in der Startelf ein und führte zu seinem Wechsel an die Stamford Bridge?

Michael Carricks neue Säule im Mittelfeld

Während der fünffache Champions-League-Sieger Casemiro seine Karriere gemeinsam mit Lionel Messi bei Inter Miami fortsetzt, war Manchester United gezwungen, nach einem geeigneten Nachfolger zu suchen. Der 22-jährige Andrey Santos stand in allen Vorbereitungsspielen in der Startelf und zeigte gegen Paris Saint-Germain eine überzeugende Leistung, wobei er seine technischen Fähigkeiten und seine defensive Aufmerksamkeit unter Beweis stellte.

Der Spieler selbst betonte außerdem, dass ihm das Spiel im Zentrum in Michael Carricks 4-2-3-1-System entgegenkommt. Seine Hauptaufgaben seien es, seine Mitspieler gegen den Ball zu unterstützen und durch das Aufbrechen der Linien Angriffe einzuleiten.

Ein Schritt in die Zukunft und Abschied von London

Andrey Santos bedankte sich für seine Zeit beim FC Chelsea und erklärte, dass er keinerlei Vorwürfe gegen seinen früheren Arbeitgeber habe. Sein voller Fokus gelte nun jedoch seiner Karriere bei Manchester United. Manchester sei zu seiner neuen Heimat geworden, sagte der Mittelfeldspieler, und er wolle hier über viele Jahre hinweg Titel gewinnen.

Während der Klub 2022 rund 70 Millionen Pfund für Casemiro ausgab, setzt er diesmal auf den jüngeren und vielversprechenden Andrey Santos. Der Spieler selbst betonte trotz des Drucks, in die Fußstapfen seines legendären Landsmanns zu treten, entschlossen, Casemiros Leistungen aus der vergangenen Saison zu wiederholen und auf dem Platz alles zu geben.

Andrey SantosManchester UnitedChelseaCasemiroEnglische Premier League
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Girona will ehemaligen Spieler aus Saudi-Arabien zurückholenGirona will ehemaligen Spieler aus Saudi-Arabien zurückholenHeute, 02:52Die Woche, die über Julián Álvarez’ Zukunft entscheidet, hat begonnenDie Woche, die über Julián Álvarez’ Zukunft entscheidet, hat begonnenHeute, 02:35Darwin Núñez gab Liverpools Transfer vor dem Klub bekanntDarwin Núñez gab Liverpools Transfer vor dem Klub bekanntHeute, 02:16Monaco lehnt lukratives Angebot für Lamine Camara abMonaco lehnt lukratives Angebot für Lamine Camara abHeute, 01:34Juventus und Bologna setzen Verhandlungen über den Transfer von Jhon Lucumí fortJuventus und Bologna setzen Verhandlungen über den Transfer von Jhon Lucumí fortHeute, 00:55Florian Wirtz Begeistert Von Andoni Iraolas Taktischen IdeenFlorian Wirtz Begeistert Von Andoni Iraolas Taktischen IdeenHeute, 00:33
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)