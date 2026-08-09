Der Mittelfeldspieler Andrey Santos, der während des Sommertransferfensters vom Londoner Klub Chelsea zu Manchester United wechselte, ist fest davon überzeugt, dass er die von seinem Landsmann Casemiro hinterlassene Lücke bei seinem neuen Verein vollständig schließen kann. Der mit 50 Millionen Pfund bewertete Transfer gilt als wichtiger Schritt in der Kaderverjüngung und langfristigen Strategie der Mannschaft unter Michael Carrick. Wie Goal.com berichtet .

Die starke Konkurrenz um einen Stammplatz bei Chelsea, darunter Moisés Caicedos neuer Vertrag und der hohe Marktwert von Enzo Fernández, schränkte die Chancen des Brasilianers auf einen Platz in der Startelf ein und führte zu seinem Wechsel an die Stamford Bridge?

Michael Carricks neue Säule im Mittelfeld

Während der fünffache Champions-League-Sieger Casemiro seine Karriere gemeinsam mit Lionel Messi bei Inter Miami fortsetzt, war Manchester United gezwungen, nach einem geeigneten Nachfolger zu suchen. Der 22-jährige Andrey Santos stand in allen Vorbereitungsspielen in der Startelf und zeigte gegen Paris Saint-Germain eine überzeugende Leistung, wobei er seine technischen Fähigkeiten und seine defensive Aufmerksamkeit unter Beweis stellte.

Der Spieler selbst betonte außerdem, dass ihm das Spiel im Zentrum in Michael Carricks 4-2-3-1-System entgegenkommt. Seine Hauptaufgaben seien es, seine Mitspieler gegen den Ball zu unterstützen und durch das Aufbrechen der Linien Angriffe einzuleiten.

Ein Schritt in die Zukunft und Abschied von London

Andrey Santos bedankte sich für seine Zeit beim FC Chelsea und erklärte, dass er keinerlei Vorwürfe gegen seinen früheren Arbeitgeber habe. Sein voller Fokus gelte nun jedoch seiner Karriere bei Manchester United. Manchester sei zu seiner neuen Heimat geworden, sagte der Mittelfeldspieler, und er wolle hier über viele Jahre hinweg Titel gewinnen.

Während der Klub 2022 rund 70 Millionen Pfund für Casemiro ausgab, setzt er diesmal auf den jüngeren und vielversprechenden Andrey Santos. Der Spieler selbst betonte trotz des Drucks, in die Fußstapfen seines legendären Landsmanns zu treten, entschlossen, Casemiros Leistungen aus der vergangenen Saison zu wiederholen und auf dem Platz alles zu geben.