Wasser, Konserven und batteriebetriebenes Radio: Warum bereiten 33 Länder ihre Bevölkerung auf Krisen vor?

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Wasser, Konserven und batteriebetriebenes Radio: Warum bereiten 33 Länder ihre Bevölkerung auf Krisen vor?

Vor dem Hintergrund drastischer geopolitischer Veränderungen und Sicherheitsbedrohungen haben weltweit 33 Länder ihre Bevölkerung dazu aufgerufen, sich auf mögliche Kriege, großflächige Cyberangriffe und schwere Notfälle vorzubereiten.

Regierungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Japan und anderen Industrienationen haben ihre offiziellen Empfehlungen aktualisiert. Bürger sollen Vorräte für den Notfall anlegen, um im Krisenfall ohne externe Hilfe überleben zu können.

Globale Risiken und Gründe für die Vorsorge

Die Warnungen der Regierungen an die Bevölkerung lassen sich durch mehrere globale Faktoren gleichzeitig erklären:

  • Militärische Konflikte und Kriegsgefahr: Verschärfung geopolitischer Spannungen und das Risiko militärischer Bedrohungen;

  • Kritische Cyberangriffe: Gefahr durch massive digitale Angriffe, die kritische Infrastrukturen wie Energieversorgung, Bankensysteme und Wasserversorgung lahmlegen könnten;

  • Globale Naturkatastrophen und Lieferengpässe: Mögliche Straßensperrungen und Unterbrechungen der Lebensmittel-Logistik durch unerwartete Naturkatastrophen.

Wer braucht welche Vorräte? Empfehlungen nach Ländern

Die Zeiträume für die autarke Lebensführung wurden je nach nationaler Sicherheitsstrategie der Länder festgelegt:

  • Die meisten Länder (72-Stunden-Regel): Staaten wie die USA, Großbritannien, Frankreich und Japan empfehlen ihrer Bevölkerung, Vorräte für mindestens 72 Stunden (3 Tage) bereitzuhalten, um unabhängig überleben zu können;

  • Nordeuropa (eine Woche Vorbereitung): Schweden und Norwegen weisen ihre Bürger an, Vorräte für mindestens 1 Woche (7 Tage) an Lebensmitteln und Trinkwasser bereitzuhalten;

  • Deutschland mit dem längsten Zeitraum: Die deutschen Behörden raten der Bevölkerung zu den umfangreichsten Vorräten — für mindestens 10 Tage an Lebensmitteln, Trinkwasser und anderen lebensnotwendigen Gütern.

Was gehört in ein Notfallpaket?

Experten erinnern daran, dass ein solches „Überlebenspaket“ Folgendes enthalten sollte:

  1. Trinkwasser und haltbare Lebensmittel: Konserven, Hülsenfrüchte und Trockennahrung;

  2. Medizinische Notfallausrüstung: Erste-Hilfe-Materialien und Medikamente für chronische Erkrankungen;

  3. Autarke Kommunikationsmittel: Batteriebetriebene oder solarbetriebene Radios und Taschenlampen für Informationen bei Stromausfällen;

  4. Persönliche Dokumente und Bargeld: Wichtige Unterlagen und Bargeld für den Fall, dass Bankkarten nicht funktionieren.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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