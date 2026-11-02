Großer Kampf im Damentennis: WTA veröffentlicht neue Weltrangliste

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Großer Kampf im Damentennis: WTA veröffentlicht neue Weltrangliste

Die Women's Tennis Association (WTA) hat offiziell die wöchentlich aktualisierte Weltrangliste der Profi-Tennisspielerinnen veröffentlicht. In der Tabelle mit Stand vom 2. November hat Jelena Rybakina, die für Kasachstan antritt, ihre Position als Nummer eins der Welt souverän verteidigt.

In den Top 3 gab es keine nennenswerten Veränderungen: Die Belarussin Aryna Sabalenka belegt weiterhin den zweiten Platz als Verfolgerin, während der junge russische Star Mirra Andrejewa, die in dieser Saison den Titel bei den «Roland Garros 2026» gewann, die Top 3 abrundet.

Verschiebungen und Intensität in den Top 10

In der aktualisierten Liste gab es innerhalb der Top 10 einige Positionswechsel:

  • Duell zwischen Gauff und Pegula: Die US-Amerikanerin Coco Gauff konnte ihr Punktekonto ausbauen, rückte um einen Platz auf (Rang 4) und verdrängte ihre Landsfrau Jessica Pegula (Rang 5) auf den fünften Platz;

  • Abstieg von Swiatek: Die ehemalige polnische Nummer eins Iga Swiatek fiel von Platz 8 auf Platz 9 zurück, während die Tschechin Linda Noskova, die erfolgreich Punkte sammeln konnte, ihren Platz einnahm;

  • Aktivität der Vertreterinnen aus der Ukraine und Tschechien: In den Top 10 sind Tschechien (Muchová, Nosková) sowie die Ukraine (Switolina, Kostjuk) mit jeweils zwei Spielerinnen stark vertreten.

Die offizielle WTA-Top-10-Rangliste mit Stand vom 2. November:

  1. (1) Jelena Rybakina (Kasachstan) — 8099 Punkte

  2. (2) Aryna Sabalenka (Belarus) — 6485 Punkte

  3. (3) Mirra Andrejewa (Russland) — 6306 Punkte

  4. (5) Coco Gauff (USA) — 5763 Punkte

  5. (4) Jessica Pegula (USA) — 5760 Punkte

  6. (6) Elina Switolina (Ukraine) — 5121 Punkte

  7. (7) Karolína Muchová (Tschechien) — 4665 Punkte

  8. (9) Linda Nosková (Tschechien) — 4343 Punkte

  9. (8) Iga Swiatek (Polen) — 4188 Punkte

  10. (10) Marta Kostjuk (Ukraine) — 3910 Punkte

(Hinweis: In Klammern sind die Platzierungen der Spielerinnen in der vorherigen Rangliste angegeben).

WTAJelena RybakinaTennisWeltranglisteDamentennis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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