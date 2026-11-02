Kimi Antonelli wird jüngster Champion in der Geschichte der Formel 1

·6·Welt
Kimi Antonelli wird jüngster Champion in der Geschichte der Formel 1

Der italienische Rennfahrer Kimi Antonelli hat sich vorzeitig den Weltmeistertitel in der Formel 1 gesichert. Dafür reichte ihm beim Großen Preis von Mexiko am 1. November ein dritter Platz. Dies berichtete Nur.kz .

Sieger des Rennens wurde der Niederländer Max Verstappen vom Team Red Bull. Lewis Hamilton, der für Ferrari antrat, kam als Zweiter ins Ziel. Er lag nur knapp hinter dem Sieger.

Es wird angemerkt, dass Antonelli am Tag seines Titelgewinns 20 Jahre und 69 Tage alt war. Zuvor war der Deutsche Sebastian Vettel der jüngste Champion in der Geschichte der Formel 1. Er gewann seinen ersten Titel im Jahr 2010 im Alter von 23 Jahren und 134 Tagen. Vettel wurde insgesamt viermal Weltmeister.

Antonelli, der für das Mercedes-Team fährt, ist der dritte italienische Rennfahrer in der Geschichte der Formel 1, der den Weltmeistertitel gewonnen hat. Dies ist das erste Mal seit 1953, dass ein italienischer Sportler den Titel holt. 1950 wurde Giuseppe Farina und 1952 sowie 1953 Alberto Askari Weltmeister.

Kimi AntonelliFormel 1Großer Preis von MexikoMotorsportWeltmeister
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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