Fußballabend in Taschkent: Aufstellungen für das Duell zwischen Pakhtakor und Al-Nassr bekannt gegeben

Im Rahmen des 4. Spieltags der AFC Champions League Elite findet im zentralen Pakhtakor-Stadion in Taschkent eines der am meisten erwarteten und wichtigsten Spiele des Kontinents statt. Der mehrfache usbekische Meister Pakhtakor empfängt den saudi-arabischen Spitzenklub Al-Nassr in seinem Stadion.

Für dieses prestigeträchtige Duell, das um 18:45 Uhr Taschkenter Zeit angepfiffen wird, haben die Trainerstäbe beider Mannschaften offiziell die Startaufstellungen bekannt gegeben.

Ronaldo, Coman und Simakan nicht nach Taschkent gereist: Wer steht im Kader der Gäste?

Das größte Gesprächsthema vor dem Spiel war die Tatsache, dass die Superstars des Klubs aus Riad nicht für das Auswärtsspiel nominiert wurden:

Stars in Riad geblieben: Mannschaftskapitän Cristiano Ronaldo, Flügelspieler Kingsley Coman sowie Innenverteidiger Mohamed Simakan wurden auf Entscheidung des Trainerstabs in Saudi-Arabien gelassen;

Im Angriff Sadio Mané und João Félix: Dennoch treten die Gäste mit einer sehr starken Mannschaft an. Die Offensive und die Flügel werden von den berühmten Stars Sadio Mané und João Félix angeführt;

Im Tor der brasilianische Nationaltorhüter: Der bekannte brasilianische Torhüter Bento wird das Tor von Al-Nassr hüten.

Situation in der Tabelle und kompromissloser Kampf

Für beide Teams ist dieses Spiel von entscheidender Bedeutung für das Erreichen der K.-o.-Phase:

Al-Nassr: Mit 3 Punkten auf dem Konto belegen sie den 9. Platz in der Gesamttabelle und zielen darauf ab, mit einem Sieg heute in die oberen Ränge aufzusteigen;

Pakhtakor: Die „Löwen“ haben bisher 2 Punkte gesammelt und liegen derzeit auf dem 12. Platz. Die Taschkenter wollen vor heimischem Publikum gewinnen und ihre Situation in der Gruppe grundlegend verbessern.

Offizielles Spielprotokoll und Aufstellungen:

AFC Champions League Elite, 4. Spieltag

Pakhtakor (Usbekistan) — Al-Nassr (Saudi-Arabien)

Datum und Uhrzeit: 2. November, 18:45 Uhr

Stadion: Pakhtakor, Taschkent

Startaufstellungen: