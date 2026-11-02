Fußballabend in Taschkent: Aufstellungen für das Duell zwischen Pakhtakor und Al-Nassr bekannt gegeben

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Fußballabend in Taschkent: Aufstellungen für das Duell zwischen Pakhtakor und Al-Nassr bekannt gegeben

Im Rahmen des 4. Spieltags der AFC Champions League Elite findet im zentralen Pakhtakor-Stadion in Taschkent eines der am meisten erwarteten und wichtigsten Spiele des Kontinents statt. Der mehrfache usbekische Meister Pakhtakor empfängt den saudi-arabischen Spitzenklub Al-Nassr in seinem Stadion.

Für dieses prestigeträchtige Duell, das um 18:45 Uhr Taschkenter Zeit angepfiffen wird, haben die Trainerstäbe beider Mannschaften offiziell die Startaufstellungen bekannt gegeben.

Ronaldo, Coman und Simakan nicht nach Taschkent gereist: Wer steht im Kader der Gäste?

Das größte Gesprächsthema vor dem Spiel war die Tatsache, dass die Superstars des Klubs aus Riad nicht für das Auswärtsspiel nominiert wurden:

  • Stars in Riad geblieben: Mannschaftskapitän Cristiano Ronaldo, Flügelspieler Kingsley Coman sowie Innenverteidiger Mohamed Simakan wurden auf Entscheidung des Trainerstabs in Saudi-Arabien gelassen;

  • Im Angriff Sadio Mané und João Félix: Dennoch treten die Gäste mit einer sehr starken Mannschaft an. Die Offensive und die Flügel werden von den berühmten Stars Sadio Mané und João Félix angeführt;

  • Im Tor der brasilianische Nationaltorhüter: Der bekannte brasilianische Torhüter Bento wird das Tor von Al-Nassr hüten.

Situation in der Tabelle und kompromissloser Kampf

Für beide Teams ist dieses Spiel von entscheidender Bedeutung für das Erreichen der K.-o.-Phase:

  • Al-Nassr: Mit 3 Punkten auf dem Konto belegen sie den 9. Platz in der Gesamttabelle und zielen darauf ab, mit einem Sieg heute in die oberen Ränge aufzusteigen;

  • Pakhtakor: Die „Löwen“ haben bisher 2 Punkte gesammelt und liegen derzeit auf dem 12. Platz. Die Taschkenter wollen vor heimischem Publikum gewinnen und ihre Situation in der Gruppe grundlegend verbessern.

Offizielles Spielprotokoll und Aufstellungen:

  • AFC Champions League Elite, 4. Spieltag

  • Pakhtakor (Usbekistan) — Al-Nassr (Saudi-Arabien)

  • Datum und Uhrzeit: 2. November, 18:45 Uhr

  • Stadion: Pakhtakor, Taschkent

Startaufstellungen:

  • Pakhtakor: Vladimir Nazarov, Muhammadbobur Karimov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahsin, Sherzod Nasrullayev, Abdurauf Bo‘riyev, Akmal Mozgovoy, Sardor Sobirxo‘jayev, Flamarion, Bashar Resan, Stefan Chinedu.

  • Al-Nassr: Bento, Boushal, Al-Amri, Martinez, Aman, Ayman, Costa, Angelo, Sadio Mané, João Félix, Al-Hamdan.

PakhtakorAl-NassrAFC Champions League EliteFußballUsbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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