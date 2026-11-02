Verkaufen Sie Ihre Telefonnummer? Online-Handelssystem für Bürger gestartet

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Verkaufen Sie Ihre Telefonnummer? Online-Handelssystem für Bürger gestartet

Die Republikanische Waren- und Rohstoffbörse Usbekistans (UZEX) hat eine wichtige Neuerung auf dem Markt für Kommunikationsdienste eingeführt. Seit Oktober haben Privatpersonen und Unternehmen die Möglichkeit, ihre genutzten Mobilfunknummern legal, transparent und sicher zu verkaufen.

Während früher schöne und einprägsame Nummern nur von Mobilfunkbetreibern über offizielle Auktionen angeboten wurden, haben nun auch Kauf- und Verkaufsgeschäfte zwischen Privatpersonen als Sekundärmarkt volle Rechtsgültigkeit.

Wie werden die Verkäufe durchgeführt? Zwei Verkaufsmethoden

Alle Prozesse werden über das speziell erstellte mobilraqam.uzex.uz offizielle elektronische Handelsportal abgewickelt. Den Nutzern werden zwei bequeme Mechanismen für den Verkauf einer Nummer angeboten:

  • 1. Auktionsverkauf: Der Verkäufer legt einen bestimmten Startpreis für die Nummer fest. Während des Handels konkurrieren die Käufer untereinander, erhöhen den Preis schrittweise, und der Teilnehmer mit dem höchsten Gebot gewinnt.

  • 2. „Sofortkauf“-Methode: Wenn der Verkäufer den Verkaufsprozess nicht in die Länge ziehen möchte, legt er einen festen und verbindlichen Preis für die Nummer fest. Sobald der Käufer diesem Preis zustimmt, wird der Vertrag abgeschlossen und die Nummer sofort erworben.

Registrierung und Servicegebühr: Was kostet es, eine Nummer zum Verkauf anzubieten?

Die Veröffentlichung von Anzeigen und der Kauf- und Verkaufsprozess über die Plattform basieren auf klaren finanziellen Regeln:

  • Kostenlose Online-Registrierung: Um als Verkäufer oder Käufer am System teilzunehmen, reicht eine kostenlose Online-Registrierung aus;

  • 1 Prozent Servicegebühr: Um eine Nummer zur Auktion anzubieten, zahlt der Verkäufer eine Anzeigengebühr in Höhe von nur 1 Prozent des festgelegten Startpreises;

  • Genaue Berechnung: Wenn Sie beispielsweise Ihre eigene Nummer mit einem Startpreis von 1 000 000 so‘m zum Verkauf anbieten, beträgt die an das System zu zahlende Servicegebühr lediglich 10 000 so‘m.

Dieser neue Mechanismus dient dazu, Betrug auf dem inoffiziellen Markt zu verhindern, die Umschreibung von Nummern zu vereinfachen und es den Bürgern zu ermöglichen, frei mit ihrem Eigentum Einkommen zu erzielen.

Republikanische Waren- und Rohstoffbörse UsbekistansUZEXmobilraqam.uzex.uzHandel mit MobilfunknummernUsbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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