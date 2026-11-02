Paxtakor unterliegt Al-Nassr zu Hause mit 2:6
Im zentralen Duell des 4. Spieltags der AFC Champions League Elite empfing der Club Paxtakor aus Taschkent zu Hause das Team von Al-Nassr aus Saudi-Arabien. In einem intensiven Aufeinandertreffen, das sich zu einem wahren Torfestival entwickelte, feierten die Gäste aus Riad einen deutlichen 6:2-Sieg.
Obwohl der Mannschaftskapitän der Gäste, Cristiano Ronaldo, nicht auf dem Platz stand, bot die Offensivabteilung der Riad-Elf den Fans in Taschkent einen echten Angriffsfußball.
Spielchronik: Doppelpack von João Félix und ein 8-Tore-Spektakel
Die Begegnung verlief von den ersten Minuten an offen und war von intensivem Kampf geprägt:
Der schnelle Druck von Al-Nassr (15., 17., 32. Minute): In der 15. Minute eröffnete Al-Hamdan den Torreigen, und nur zwei Minuten später legte der Star-Stürmer João Félix den zweiten Treffer nach. In der 32. Minute schnürte der portugiesische Star seinen Doppelpack — 0:3;
Flamarions Antwort (36. Minute): Die „Löwen“, die vor heimischem Publikum spielten, gaben sich nicht geschlagen und verkürzten in der 36. Minute durch die individuelle Klasse des Legionärs Flamarion auf 1:3;
Heftige Angriffe in der zweiten Halbzeit: Nach der Pause erhöhten die Gäste erneut den Druck. In der 53. Minute traf Al-Amri, und in der 62. Minute schraubte der eingewechselte Ghareeb das Ergebnis auf 1:5;
Hamdamov und Angelo setzen den Schlusspunkt: In der 75. Minute erzielte der eingewechselte Dostonbek Hamdamov das zweite Tor für die Taschkenter (2:5). Doch in der 79. Minute setzte Al-Nassr-Flügelspieler Angelo mit seinem Treffer den Schlusspunkt zum 2:6-Endstand.
Offizieller Spielbericht
AFC Champions League Elite, 4. Spieltag
Paxtakor (Usbekistan) — Al-Nassr (Saudi-Arabien) 2:6
Taschkent, Paxtakor-Stadion
Tore: Flamarion 36., Dostonbek Hamdamov 75. — Al-Hamdan 15., Félix 17., 32., Al-Amri 53., Ghareeb 62., Angelo 79.
Aufstellungen:
Paxtakor: Vladimir Nazarov, Muhammadbobur Karimov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahsin, Sherzod Nasrullayev, Abdurauf Bo‘riyev (Oybek Bozorov, 71.), Akmal Mozgovoy, Sardor Sobirxo‘jayev, Flamarion, Bashar Resan (Dostonbek Hamdamov, 60.), Stefen Chinedu (Ayman Husayn, 71.).
Al-Nassr: Bento, Boushal, Al-Amri, Martinez, Aman, Ayman (Ghareeb, 46.), Costa, Angelo, Sadio Mané (Al-Jani, 76.), João Félix (Al-Khaibari, 67.), Al-Hamdan.
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