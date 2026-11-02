Paxtakor unterliegt Al-Nassr zu Hause mit 2:6

·11·Sport
Paxtakor unterliegt Al-Nassr zu Hause mit 2:6

Im zentralen Duell des 4. Spieltags der AFC Champions League Elite empfing der Club Paxtakor aus Taschkent zu Hause das Team von Al-Nassr aus Saudi-Arabien. In einem intensiven Aufeinandertreffen, das sich zu einem wahren Torfestival entwickelte, feierten die Gäste aus Riad einen deutlichen 6:2-Sieg.

Obwohl der Mannschaftskapitän der Gäste, Cristiano Ronaldo, nicht auf dem Platz stand, bot die Offensivabteilung der Riad-Elf den Fans in Taschkent einen echten Angriffsfußball.

Spielchronik: Doppelpack von João Félix und ein 8-Tore-Spektakel

Die Begegnung verlief von den ersten Minuten an offen und war von intensivem Kampf geprägt:

  • Der schnelle Druck von Al-Nassr (15., 17., 32. Minute): In der 15. Minute eröffnete Al-Hamdan den Torreigen, und nur zwei Minuten später legte der Star-Stürmer João Félix den zweiten Treffer nach. In der 32. Minute schnürte der portugiesische Star seinen Doppelpack — 0:3;

  • Flamarions Antwort (36. Minute): Die „Löwen“, die vor heimischem Publikum spielten, gaben sich nicht geschlagen und verkürzten in der 36. Minute durch die individuelle Klasse des Legionärs Flamarion auf 1:3;

  • Heftige Angriffe in der zweiten Halbzeit: Nach der Pause erhöhten die Gäste erneut den Druck. In der 53. Minute traf Al-Amri, und in der 62. Minute schraubte der eingewechselte Ghareeb das Ergebnis auf 1:5;

  • Hamdamov und Angelo setzen den Schlusspunkt: In der 75. Minute erzielte der eingewechselte Dostonbek Hamdamov das zweite Tor für die Taschkenter (2:5). Doch in der 79. Minute setzte Al-Nassr-Flügelspieler Angelo mit seinem Treffer den Schlusspunkt zum 2:6-Endstand.

Offizieller Spielbericht

  • AFC Champions League Elite, 4. Spieltag

  • Paxtakor (Usbekistan) — Al-Nassr (Saudi-Arabien) 2:6

  • Taschkent, Paxtakor-Stadion

  • Tore: Flamarion 36., Dostonbek Hamdamov 75. — Al-Hamdan 15., Félix 17., 32., Al-Amri 53., Ghareeb 62., Angelo 79.

Aufstellungen:

  • Paxtakor: Vladimir Nazarov, Muhammadbobur Karimov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahsin, Sherzod Nasrullayev, Abdurauf Bo‘riyev (Oybek Bozorov, 71.), Akmal Mozgovoy, Sardor Sobirxo‘jayev, Flamarion, Bashar Resan (Dostonbek Hamdamov, 60.), Stefen Chinedu (Ayman Husayn, 71.).

  • Al-Nassr: Bento, Boushal, Al-Amri, Martinez, Aman, Ayman (Ghareeb, 46.), Costa, Angelo, Sadio Mané (Al-Jani, 76.), João Félix (Al-Khaibari, 67.), Al-Hamdan.

PaxtakorAl-NassrAFC Champions League EliteFußballUsbekistan
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Fußballabend in Taschkent: Aufstellungen für das Duell zwischen Pakhtakor und Al-Nassr bekannt gegebenFußballabend in Taschkent: Aufstellungen für das Duell zwischen Pakhtakor und Al-Nassr bekannt gegebenHeute 18:31Emilian Caras spricht über die taktische Entscheidung, die das Spiel gegen Al-Qadsiah veränderteEmilian Caras spricht über die taktische Entscheidung, die das Spiel gegen Al-Qadsiah veränderte13 Oktober 10:32Mit welcher Aufstellung tritt Pakhtakor gegen die saudi-arabischen Stars an?Mit welcher Aufstellung tritt Pakhtakor gegen die saudi-arabischen Stars an?12 Oktober 18:20Wann und auf welchem Kanal werden die heutigen Spiele von Pakhtakor und Neftchi übertragen?Wann und auf welchem Kanal werden die heutigen Spiele von Pakhtakor und Neftchi übertragen?12 Oktober 11:21Neftchi gibt Startaufstellung für das Spiel gegen Traktor bekanntNeftchi gibt Startaufstellung für das Spiel gegen Traktor bekanntHeute 20:32Islom Ismoilov erklärt die Gründe für die schmerzhafte Niederlage gegen Al-IttihadIslom Ismoilov erklärt die Gründe für die schmerzhafte Niederlage gegen Al-Ittihad27 Oktober 08:16
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer