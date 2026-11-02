Paxtakor unterliegt Al-Nassr zu Hause mit 2:6

Im zentralen Duell des 4. Spieltags der AFC Champions League Elite empfing der Club Paxtakor aus Taschkent zu Hause das Team von Al-Nassr aus Saudi-Arabien. In einem intensiven Aufeinandertreffen, das sich zu einem wahren Torfestival entwickelte, feierten die Gäste aus Riad einen deutlichen 6:2-Sieg.

Obwohl der Mannschaftskapitän der Gäste, Cristiano Ronaldo, nicht auf dem Platz stand, bot die Offensivabteilung der Riad-Elf den Fans in Taschkent einen echten Angriffsfußball.

Spielchronik: Doppelpack von João Félix und ein 8-Tore-Spektakel

Die Begegnung verlief von den ersten Minuten an offen und war von intensivem Kampf geprägt:

Der schnelle Druck von Al-Nassr (15., 17., 32. Minute): In der 15. Minute eröffnete Al-Hamdan den Torreigen, und nur zwei Minuten später legte der Star-Stürmer João Félix den zweiten Treffer nach. In der 32. Minute schnürte der portugiesische Star seinen Doppelpack — 0:3;

Flamarions Antwort (36. Minute): Die „Löwen“, die vor heimischem Publikum spielten, gaben sich nicht geschlagen und verkürzten in der 36. Minute durch die individuelle Klasse des Legionärs Flamarion auf 1:3;

Heftige Angriffe in der zweiten Halbzeit: Nach der Pause erhöhten die Gäste erneut den Druck. In der 53. Minute traf Al-Amri, und in der 62. Minute schraubte der eingewechselte Ghareeb das Ergebnis auf 1:5;

Hamdamov und Angelo setzen den Schlusspunkt: In der 75. Minute erzielte der eingewechselte Dostonbek Hamdamov das zweite Tor für die Taschkenter (2:5). Doch in der 79. Minute setzte Al-Nassr-Flügelspieler Angelo mit seinem Treffer den Schlusspunkt zum 2:6-Endstand.

Offizieller Spielbericht

AFC Champions League Elite, 4. Spieltag

Paxtakor (Usbekistan) — Al-Nassr (Saudi-Arabien) 2:6

Taschkent, Paxtakor-Stadion

Tore: Flamarion 36., Dostonbek Hamdamov 75. — Al-Hamdan 15., Félix 17., 32., Al-Amri 53., Ghareeb 62., Angelo 79.

Aufstellungen: