Neftchi gibt Startaufstellung für das Spiel gegen Traktor bekannt

Im Rahmen des 4. Spieltags der AFC Champions League Elite ist der usbekische Vertreter Neftchi aus Fergana in Oman zu Gast beim renommierten iranischen Team Traktor. Die Begegnung beginnt um 21:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Vor dem Auswärtsspiel, in dem es um wichtige Punkte geht, hat der Cheftrainer von Neftchi, Islom Ismoilov, die Startelf offiziell bekannt gegeben.

Offensive Aufstellung und Positionierung der Legionäre

Der Trainer aus Fergana hat für das verantwortungsvolle Auswärtsspiel eine starke Aufstellung gewählt, die auf eine sichere Defensive und schnelle Konter setzt:

Sicherer Rückhalt: Das Tor wird vom Nationalspieler Botirali Ergashev gehütet;

Stabile Abwehr und Außenbahnen: In der Abwehrreihe stehen Boyan Ciger und Michel Augusto, ergänzt durch die offensiv agierenden Außenverteidiger Farrux Sayfiyev und Ibrohimhalil Yo‘ldoshev;

Kreatives Mittelfeld: Im Zentrum und auf den Flügeln agieren Asilbek Jumayev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Alisher Odilov sowie der erfahrene Yan Sasse;

Durchschlagskraft im Angriff: Die größte Gefahr vor dem gegnerischen Tor sollen Ratino und der finnische Stürmer Marcus Forss ausstrahlen.

Offizieller Spielbericht und Aufstellung:

AFC Champions League Elite, 4. Spieltag

Traktor (Iran) — Neftchi (Usbekistan)

Datum und Uhrzeit: 2. November, 21:00 Uhr (Taschkenter Zeit)

Austragungsort: Oman

Startaufstellung von Neftchi:

Botirali Ergashev, Michel Augusto, Boyan Ciger, Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, Asilbek Jumayev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Alisher Odilov, Yan Sasse, Farrux Sayfiyev, Ratino, Marcus Forss.