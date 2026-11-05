Sensation in der Champions League: Como erzielt 9 Tore in Frankreich, Napoli in Portugal gedemütigt

Der 4. Spieltag der UEFA Champions League ist abgeschlossen und bot den Fans echte Sensationen und unerwartete Ergebnisse. Das spektakulärste Ereignis des Spieltags fand in Frankreich statt: Der italienische Debütant Como zertrümmerte die Abwehr von Lens auswärts und erzielte 9 Tore.

Während Borussia Dortmund einen wichtigen Sieg feierte, kehrte der italienische Spitzenklub Napoli mit einer beschämenden Niederlage aus Portugal zurück.

Lens – Como 1:9: Eines der brutalsten Ergebnisse in der Geschichte der Champions League

Das von Cesc Fàbregas trainierte Como zeigte in Frankreich ein offensives Feuerwerk, wie es die Fußballwelt selten gesehen hat:

Ein makelloser Hattrick von Douvikas: Der griechische Stürmer Anastasios Douvikas wurde mit Toren in der 7., 32. und 57. Minute zum Helden der Partie;

Torregen: Nico Paz (40.), Lucas Da Cunha (47.), Marc Kempf (53.), Martin Baturina (58., 69.), Matiya Liberali (62.) sowie Giovanni Papachiolli (90.+1) trafen unaufhörlich ins Tor der Gastgeber. Den einzigen Ehrentreffer für Lens erzielte Ruben Aguilar in der 65. Minute;

Aufstieg in der Tabelle: Nach diesem furiosen Sieg kletterte Como mit 9 Punkten auf den 4. Tabellenplatz. Lens bleibt mit 3 Punkten auf dem 33. Rang.

Porto – Napoli 4:1: Italienischer Meister auswärts gedemütigt

Ein weiteres Spitzenspiel des Abends fand im Estádio do Dragão statt und endete mit einer totalen Dominanz der Gastgeber:

Die Überlegenheit von Porto: Jan Bednarek (11.), Renato Veiga (71.), Jakub Kiwior (80.) und der eingewechselte Samu (89., Elfmeter) trafen für die Gastgeber;

Krise bei den Neapolitanern: Obwohl Scott McTominay in der 43. Minute den Ausgleich erzielte, brach das Spiel von Napoli in der zweiten Halbzeit völlig auseinander. Der Platzverweis von Rafa Marín in der 88. Minute vergrößerte die Lücken in der Abwehr weiter. Porto kletterte auf den 26. Platz, während Napoli mit 3 Punkten auf Rang 27 liegt.

Kampfgeist in Dortmund, Duelle in Norwegen undden Niederlanden

Auch die übrigen Spiele des Spieltags waren hart umkämpft:

Borussia Dortmund 2:1 Betis: Die Dortmunder sicherten sich dank der Tore von Fábio Silva (49.) und Karatas einen knappen Sieg (Ruibal traf in der 67. Minute für die Gäste). Nach diesem Ergebnis klettert die Borussia mit 8 Punkten auf den 12. Platz;

Viking 4:1 Sabah: Die Gäste aus Aserbaidschan unterlagen in Norwegen deutlich. Botheim erzielte einen Doppelpack;

PSV 1:2 Brügge: Die Belgier zeigten in Eindhoven Moral und nahmen dank der Tore von Tresoldi und Forbes die 3 Punkte mit.

Nach vier Spieltagen in der Champions League ist die Tabelle noch enger zusammengerückt und der Kampf um die Play-off-Plätze hat eine neue Stufe erreicht.