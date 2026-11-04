Spektakuläres Comeback: Nasaf dreht 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg

Im Rahmen des 4. Spieltags der AFC Champions League Two (ACL-2) zeigte der usbekische Klub Nasaf aus Qarshi bei seinem Auswärtsspiel gegen Kuwait SC eine beeindruckende kämpferische Leistung. Nachdem die Gäste zur Halbzeit mit zwei Toren zurücklagen, übernahmen sie im zweiten Durchgang die volle Kontrolle über das Spiel und erzielten am Ende ein Super-Comeback mit einem 3:2-Sieg und sicherten sich die Punkte.

Mit diesem Sieg erhöhte die Mannschaft von Ruziqul Berdiyev ihr Punktekonto auf 4 und wahrte damit ihre theoretischen Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Phase.

Krise in der ersten Halbzeit und Wende nach der Pause

Das Spiel begann mit druckvollen Angriffen der Kuwaiter, wodurch die Gäste aus Qarshi in der ersten Hälfte unter massiven Druck gerieten:

Die schnellen Tore von Kuwait SC: In der 27. Minute eröffnete Yassine Khenissi den Torreigen, und nur sieben Minuten später, in der 34. Minute, erzielte Mohammed Freih das zweite Tor für die Gastgeber — 2:0;

Der makellose Doppelpack von Bobur Abduxoliqov: Die taktischen Umstellungen nach der Pause zahlten sich aus. Stürmer Bobur Abduxoliqov traf in der 57. und 67. Minute doppelt und glich das Spiel aus;

81. Minute: Der Siegtreffer durch Oybek Rustamov: Neun Minuten vor Spielende agierte Mittelfeldspieler Oybek Rustamov im gegnerischen Strafraum eiskalt und erzielte den entscheidenden Treffer, der Nasaf die wertvollen 3 Punkte sicherte.

Spielbericht und Aufstellungen:

Wettbewerb: ACL-2, Gruppe A, 4. Spieltag;

Ergebnis: Kuwait SC (Kuwait) — Nasaf (Usbekistan) — 2:3;

Tore: Yassine Khenissi (27.), Mohammed Freih (34.) — Bobur Abduxoliqov (57., 67.), Oybek Rustamov (81.);

Aufstellung von Nasaf: Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov (Quvonchbek Xushvaqtov 55.), Akramjon Komilov (Dilshod Murtazayev 46.), Adenis Shala (Yusuf Otubanjo 46.), Zafarmurod Abdirahmatov, Bobur Abduxoliqov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov, Abbosjon G‘ulomov (Sardorbek Bahromov 46., Diyorbek Abdunazarov 78.), Umarbek Eshmurodov.

Situation in Gruppe A und Ausblick

Nach diesem wichtigen Auswärtssieg belegt Nasaf mit 4 Punkten den dritten Platz in der Gruppe. Das weitere Schicksal des Teams hängt vom kommenden Heimspiel ab:

Der Klub aus Qarshi bestreitet sein nächstes entscheidendes Spiel in der ACL-2 am 25. November vor heimischer Kulisse gegen den bahrainischen Verein Al Khaldiya .