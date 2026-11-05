Erster in den US-Senat gewählter Muslim feiert Sieg mit „Alhamdulillah“

Bei den Senatswahlen im US-Bundesstaat Michigan hat der Demokrat Abdulrahman Mohamed El-Sayed gewonnen. Er besiegte seinen republikanischen Konkurrenten Mike Rogers und wurde damit der erste Muslim in der Geschichte der USA, der in den Senat gewählt wurde. Dies berichtete Associated Press.

Nach seinem Sieg erinnerte El-Sayed in einer Rede vor seinen Anhängern in Detroit daran, dass er während des Wahlkampfes bei der Erwartung der Ergebnisse immer „Insha'Allah“ gesagt habe.

„Vielleicht haben Sie bemerkt, dass ich bisher immer ‚Insha'Allah‘ oder ‚So Gott will‘ gesagt habe, wenn ich über die Wahlergebnisse sprach. Aber heute, ab diesem Abend, können wir ‚Insha'Allah‘ durch ‚Alhamdulillah‘ ersetzen“, sagte er.

Diese Worte des Politikers wurden vom Publikum im Saal mit Applaus begrüßt.

Der 42-jährige El-Sayed war zuvor im Gesundheitswesen des Bundesstaates Michigan in leitender Funktion tätig. Er wurde in einer Familie ägyptischer Einwanderer geboren.

Seine Wahl in den Senat wird als historisches Ereignis für die Muslime in den USA gewertet. Es wird erwartet, dass El-Sayed im Januar 2027 vereidigt wird und seine Tätigkeit als Senator aufnimmt.