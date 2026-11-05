Erster in den US-Senat gewählter Muslim feiert Sieg mit „Alhamdulillah“

·9·Welt
Erster in den US-Senat gewählter Muslim feiert Sieg mit „Alhamdulillah“

Bei den Senatswahlen im US-Bundesstaat Michigan hat der Demokrat Abdulrahman Mohamed El-Sayed gewonnen. Er besiegte seinen republikanischen Konkurrenten Mike Rogers und wurde damit der erste Muslim in der Geschichte der USA, der in den Senat gewählt wurde. Dies berichtete Associated Press.

Nach seinem Sieg erinnerte El-Sayed in einer Rede vor seinen Anhängern in Detroit daran, dass er während des Wahlkampfes bei der Erwartung der Ergebnisse immer „Insha'Allah“ gesagt habe.

„Vielleicht haben Sie bemerkt, dass ich bisher immer ‚Insha'Allah‘ oder ‚So Gott will‘ gesagt habe, wenn ich über die Wahlergebnisse sprach. Aber heute, ab diesem Abend, können wir ‚Insha'Allah‘ durch ‚Alhamdulillah‘ ersetzen“, sagte er.

Diese Worte des Politikers wurden vom Publikum im Saal mit Applaus begrüßt.

Der 42-jährige El-Sayed war zuvor im Gesundheitswesen des Bundesstaates Michigan in leitender Funktion tätig. Er wurde in einer Familie ägyptischer Einwanderer geboren.

Seine Wahl in den Senat wird als historisches Ereignis für die Muslime in den USA gewertet. Es wird erwartet, dass El-Sayed im Januar 2027 vereidigt wird und seine Tätigkeit als Senator aufnimmt.

Abdulrahman Mohamed El-SayedMichiganUS-SenatUS-WahlenPolitik
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

In den USA gewachsene entenförmige Tomate sorgt nach Jahren erneut für AufsehenIn den USA gewachsene entenförmige Tomate sorgt nach Jahren erneut für Aufsehen25 Oktober 12:25In einem 70-Dollar-Sofa wurden 43.170 Dollar gefundenIn einem 70-Dollar-Sofa wurden 43.170 Dollar gefunden7 August 12:11Gefährlicher Parasiten-Ausbruch in den USA fordert erste TodesopferGefährlicher Parasiten-Ausbruch in den USA fordert erste Todesopfer4 August 22:05Schreckliche Familientragödie in den USA: Mann erschießt Ehefrau und sechs KinderSchreckliche Familientragödie in den USA: Mann erschießt Ehefrau und sechs Kinder29 Juli 13:22US-Senatoren fordern Klarstellung der Kapitalvorschriften für KryptowährungenUS-Senatoren fordern Klarstellung der Kapitalvorschriften für Kryptowährungen5 Juni 10:16US-Senat setzt Diskussionen über den CLARITY Act fortUS-Senat setzt Diskussionen über den CLARITY Act fort2 Juni 03:17
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt