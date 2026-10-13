Großer Fußball in Aussicht: Reist die russische Nationalmannschaft im November nach Usbekistan?

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Großer Fußball in Aussicht: Reist die russische Nationalmannschaft im November nach Usbekistan?

Es wird erwartet, dass die usbekische Nationalmannschaft im Rahmen der FIFA-Länderspielperiode im November ein internationales Freundschaftsspiel gegen die russische Nationalmannschaft bestreitet. «RB Sport» Berichten zufolge ist es sehr wahrscheinlich, dass eines der nächsten Testspiele der russischen Auswahl unter der Leitung von Waleri Karpin als Auswärtsspiel in Taschkent stattfinden wird.

Während die Russen planen, das zweite Spiel im November auf heimischem Boden auszutragen, stellt diese Begegnung für unsere Nationalmannschaft eine der wichtigsten Etappen in der Vorbereitung auf die Kontinentalmeisterschaft dar.

Die jüngsten Ergebnisse der Teams: Die Tests von Karpin und Cannavaro

Beide Nationalmannschaften haben kürzlich eine Reihe anspruchsvoller Duelle absolviert:

  • Russlands Lauf im Oktober: Das Team von Waleri Karpin besiegte den Iran (2:0) und Namibia (6:0) souverän, während gegen Nigeria ein hart umkämpftes Unentschieden (3:3) erzielt wurde;

  • Usbekistans Siege und der Härtetest auswärts: Fabio Cannavaro Die usbekische Nationalmannschaft unter der Leitung von Fabio Cannavaro besiegte im Rahmen des Trainingslagers nach der Weltmeisterschaft den Iran mit 3:1 und Syrien mit 4:1. In Südkorea mussten sich unsere Vertreter im dritten Spiel mit 0:2 geschlagen geben.

Im Fokus — Asien-Pokal 2027: Der Kalender der Cannavaro-Schützlinge

Diese Testspiele dienen als wichtige Vorbereitung auf den Kontinental-Cup, der Anfang 2027 auf den saudischen Grünflächen ausgetragen wird:

  • Auslosung und Gegner: Bei dem Turnier, an dem 24 Mannschaften teilnehmen, wurden unsere Landsleute in eine starke Gruppe gelost;

  • 1. Spieltag (8. Januar): Usbekistan bestreitet sein erstes Spiel der Kontinentalmeisterschaft gegen Jordanien;

  • 2. Spieltag (13. Januar): In der zweiten Runde wartet das Duell gegen die Fußballer aus Nordkorea;

  • 3. Spieltag (18. Januar): Das letzte Gruppenspiel findet gegen die Nationalmannschaft von Bahrain statt.

Das entscheidende Finale des Wettbewerbs findet am 5. Februar im prächtigen «King Fahd Sports City Stadium» in Riad statt. Das potenzielle bevorstehende Spiel gegen Russland ist eine hervorragende Gelegenheit für Fabio Cannavaro, die Stärke seines Kaders erneut zu testen.

Usbekische NationalmannschaftRussische NationalmannschaftFIFA-LänderspielperiodeFabio CannavaroAsien-Pokal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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