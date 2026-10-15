Usbekistan steht kurz vor einem Länderspiel gegen Russland — Details

Die usbekische Nationalmannschaft könnte in der FIFA-Länderspielphase im November 2026 gegen Russland oder Saudi-Arabien ein Freundschaftsspiel bestreiten. Der Vizepräsident des usbekischen Fußballverbandes (UFA), Odil Ahmedov gab bekannt, dass sich die Verhandlungen in der finalen Phase befinden.

Sport24.ru Berichten zufolge sind die Gespräche mit dem Russischen Fußballverband (RFS) weit fortgeschritten und beide Seiten stehen kurz vor einer Einigung.

Odil Ahmedov: „Wir stehen kurz vor einem Abschluss“

Der UFA-Vertreter erläuterte den aktuellen Stand der Verhandlungen und die Wahl des Gegners:

Dialog mit Russland: „Wir stehen tatsächlich im Austausch mit dem Russischen Fußballverband und sind sehr nah an einer Einigung für ein Freundschaftsspiel zwischen Usbekistan und Russland im November. Der Wunsch, gegen diesen Gegner anzutreten, entstand bereits im Sommer, und wir diskutieren derzeit noch die letzten Details“, sagte Odil Ahmedov.

Option Saudi-Arabien und Sicherheit: „Wir verhandeln derzeit mit zwei potenziellen Gegnern – Russland und Saudi-Arabien. Ursprünglich sollte das Spiel gegen die Saudis in Riad stattfinden, aber aus Sicherheitsgründen haben wir vorgeschlagen, die Partie nach Taschkent zu verlegen. Die saudi-arabische Seite hat dieser Bedingung bisher noch nicht zugestimmt“, fügte er hinzu.

Austragungsort: Sollte die Option Saudi-Arabien nicht zustande kommen, wird das Spiel gegen Russland höchstwahrscheinlich in Taschkent ausgetragen. Gleichzeitig hat die russische Seite den Wunsch geäußert, das Spiel im eigenen Land auszutragen, weshalb die Diskussionen über den Spielort noch andauern.

Endgültige Entscheidung mit Cannavaro: „Um eine endgültige Einigung zu erzielen, müssen wir alle Punkte mit unserem Cheftrainer Fabio Cannavaro besprechen. Wir hoffen, dass wir dieses prestigeträchtige Spiel im November erfolgreich organisieren können.“

Herbstbilanz der Nationalmannschaft

Die usbekische Nationalmannschaft unter der Leitung von Fabio Cannavaro hat im September und Oktober eine Reihe ernsthafter Tests absolviert:

Überzeugende Siege: In den Spielen in Taschkent besiegten unsere Spieler den Iran, eines der führenden Teams Asiens, mit 3:1 und Syrien mit 4:1 ;

Auswärtstest: Im letzten Freundschaftsspiel trat unser Team auswärts gegen Südkorea an und verlor mit 0:2 .

Die internationalen Freundschaftsspiele im November dienen als wichtige Testphase, um den Spielstil unter dem neuen Trainerstab weiter zu verfeinern und Punkte für die FIFA-Weltrangliste zu sammeln.