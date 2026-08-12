Drei usbekische Boxer im Einsatz: Vollständige Card für IBA.PRO 20 veröffentlicht

Im russischen Nabereschnyje Tschelny findet das nächste prestigeträchtige professionelle Boxturnier IBA.PRO 20 statt. Drei bekannte usbekische Boxer — Mirazizbek Mirzakhali­lov, Havasbek Asadullayev und Khalimjon Mamasoliyev — werden antreten.

Die Organisatoren haben die vollständige Fight Card für die Veranstaltung am 14. August offiziell bekannt gegeben.

Mirazizbek Mirzakhali­lov kämpft um den IBF-European-Titel

In einem der zentralen und für usbekische Fans besonders wichtigen Kämpfe wird unser talentierter Boxer sowie Welt- und Asienmeister im Amateurboxen Mirazizbek Mirzakhali­lov (5-0, 4 KOs) in einem Titelkampf antreten.

In diesem auf zehn Runden angesetzten Duell im Superfedergewicht trifft Mirzakhali­lov auf den ungeschlagenen russischen Boxer Chingiz Natirov (10-0, 5 KOs) und kämpft um den IBF-European Meisterschaftsgürtel.

Harte Prüfungen für Havasbek Asadullayev und Khalimjon Mamasoliyev

Beim Turnier bestreiten zwei weitere usbekische Boxer ihre nächsten wichtigen Kämpfe:

Havasbek Asadullayev (8-0, 5 KOs): Er trifft in einem Zehn-Runden-Kampf im Weltergewicht auf den erfahrenen und ungeschlagenen russischen Boxer Sergey Lubkovich (20-0-2, 12 KOs) .

Khalimjon Mamasoliyev: Er misst sich im Cruisergewicht mit dem erfahrenen russischen K.-o.-Spezialisten Yuriy Kashinskiy .

Der Hauptkampf von IBA.PRO 20

Der Main Event des Turniers findet im Supermittelgewicht um den IBF-European Gürtel statt. Dabei trifft der russische Amateurweltmeister Jambulat Bijamov (3-0) auf den Bronzemedaillengewinner einer Weltmeisterschaft Vladimir Mironchikov (8-0, 6 KOs) der für Serbien antritt.

Die vollständige Fight Card von IBA.PRO 20:

Supermittelgewicht (IBF-European-Titel, 10 Runden): Jambulat Bijamov (3-0, Russland) — Vladimir Mironchikov (8-0, 6 KOs, Serbien) Weltergewicht (IBF-Youth-Titel, 10 Runden): Ruslan Selimyan (14-0, 8 KOs, Russland) — Ivan Kambagire (9-2-1, 4 KOs, Uganda) Leichtgewicht (IBF-Youth-Titel, 10 Runden): Mikhail Grigoryan (9-0, 2 KOs, Russland) — Henry Otemba (9-1, 5 KOs, Uganda) Superfedergewicht (IBF-European-Titel, 10 Runden): Chingiz Natirov (10-0, 5 KOs, Russland) — Mirazizbek Mirzakhali­lov (5-0, 4 KOs, Usbekistan) Superbantamgewicht (6 Runden): Amin Abdullin (2-0, 1 KO, Russland) — Adilet Kurmetov (3-0, 1 KO, Kasachstan) Weltergewicht (10 Runden): Sergey Lubkovich (20-0-2, 12 KOs, Russland) — Havasbek Asadullayev (8-0, 5 KOs, Usbekistan) Supermittelgewicht (Pokal des Bürgermeisters von Nabereschnyje Tschelny, 6 Runden): Sergey Sergeyev (2-0, 2 KOs, Russland) — Nekruz Salimov (1-0, 1 KO, Tadschikistan) Cruisergewicht: Yuriy Kashinskiy (Russland) — Khalimjon Mamasoliyev (Usbekistan)

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