Drei usbekische Boxer im Einsatz: Vollständige Card für IBA.PRO 20 veröffentlicht
Im russischen Nabereschnyje Tschelny findet das nächste prestigeträchtige professionelle Boxturnier IBA.PRO 20 statt. Drei bekannte usbekische Boxer — Mirazizbek Mirzakhalilov, Havasbek Asadullayev und Khalimjon Mamasoliyev — werden antreten.
Die Organisatoren haben die vollständige Fight Card für die Veranstaltung am 14. August offiziell bekannt gegeben.
Mirazizbek Mirzakhalilov kämpft um den IBF-European-Titel
In einem der zentralen und für usbekische Fans besonders wichtigen Kämpfe wird unser talentierter Boxer sowie Welt- und Asienmeister im Amateurboxen Mirazizbek Mirzakhalilov (5-0, 4 KOs) in einem Titelkampf antreten.
In diesem auf zehn Runden angesetzten Duell im Superfedergewicht trifft Mirzakhalilov auf den ungeschlagenen russischen Boxer Chingiz Natirov (10-0, 5 KOs) und kämpft um den IBF-European Meisterschaftsgürtel.
Harte Prüfungen für Havasbek Asadullayev und Khalimjon Mamasoliyev
Beim Turnier bestreiten zwei weitere usbekische Boxer ihre nächsten wichtigen Kämpfe:
Havasbek Asadullayev (8-0, 5 KOs): Er trifft in einem Zehn-Runden-Kampf im Weltergewicht auf den erfahrenen und ungeschlagenen russischen Boxer Sergey Lubkovich (20-0-2, 12 KOs) .
Khalimjon Mamasoliyev: Er misst sich im Cruisergewicht mit dem erfahrenen russischen K.-o.-Spezialisten Yuriy Kashinskiy .
Der Hauptkampf von IBA.PRO 20
Der Main Event des Turniers findet im Supermittelgewicht um den IBF-European Gürtel statt. Dabei trifft der russische Amateurweltmeister Jambulat Bijamov (3-0) auf den Bronzemedaillengewinner einer Weltmeisterschaft Vladimir Mironchikov (8-0, 6 KOs) der für Serbien antritt.
Die vollständige Fight Card von IBA.PRO 20:
Supermittelgewicht (IBF-European-Titel, 10 Runden):
Jambulat Bijamov (3-0, Russland) — Vladimir Mironchikov (8-0, 6 KOs, Serbien)
Weltergewicht (IBF-Youth-Titel, 10 Runden):
Ruslan Selimyan (14-0, 8 KOs, Russland) — Ivan Kambagire (9-2-1, 4 KOs, Uganda)
Leichtgewicht (IBF-Youth-Titel, 10 Runden):
Mikhail Grigoryan (9-0, 2 KOs, Russland) — Henry Otemba (9-1, 5 KOs, Uganda)
Superfedergewicht (IBF-European-Titel, 10 Runden):
Chingiz Natirov (10-0, 5 KOs, Russland) — Mirazizbek Mirzakhalilov (5-0, 4 KOs, Usbekistan)
Superbantamgewicht (6 Runden):
Amin Abdullin (2-0, 1 KO, Russland) — Adilet Kurmetov (3-0, 1 KO, Kasachstan)
Weltergewicht (10 Runden):
Sergey Lubkovich (20-0-2, 12 KOs, Russland) — Havasbek Asadullayev (8-0, 5 KOs, Usbekistan)
Supermittelgewicht (Pokal des Bürgermeisters von Nabereschnyje Tschelny, 6 Runden):
Sergey Sergeyev (2-0, 2 KOs, Russland) — Nekruz Salimov (1-0, 1 KO, Tadschikistan)
Cruisergewicht:
Yuriy Kashinskiy (Russland) — Khalimjon Mamasoliyev (Usbekistan)
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