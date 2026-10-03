Der ehemalige Trainer von Manchester City, der erfolgreichste Coach in der Geschichte des Vereins, Pep Guardiola, plant einen Besuch im Etihad Stadium. Wie das den „Citizens“ nahestehende Medium The Real Tolmie's Hairdoo berichtet, könnte der spanische Experte bei einem der kommenden Heimspiele auf der Tribüne erscheinen.

Guardiola hat Kontakt zur Vereinsführung aufgenommen und den Wunsch geäußert, seinem ehemaligen Team in dieser schwierigen und angespannten Phase nach den von der Premier-League-Kommission erhobenen Finanzvorwürfen persönlich Unterstützung zu zeigen.

Symbolische Unterstützung in schwierigen Zeiten

Zuvor wurde berichtet, dass eine unabhängige Kommission der Premier LeagueManchester Citywegen finanzieller Unregelmäßigkeiten angeklagt hat, was für großes Aufsehen sorgte. Die Vereinsführung weist alle Vorwürfe entschieden zurück und setzt den Kampf fort.

Es wird erwartet, dass Guardiolas Anwesenheit im Stadion in einer solch druckvollen Phase dem Team und den Fans moralische Stärke verleihen wird.

Super-Duelle für City: Zu welchem Spiel kommt Pep?

Das derzeit von Enzo Maresca trainierteManchester Citysteht vor ernsten Herausforderungen:

11. Oktober: Das Team tritt im Rahmen des 6. Spieltags der englischen Premier League auswärts gegen den Erzrivalen FC Liverpool an.

14. Oktober: Die „Citizens“ empfangen im Rahmen des 2. Spieltags der Champions-League-Ligaphase den französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain.

Quellen vermuten, dass Guardiolas Rückkehr nach Manchester genau mit dem europäischen Topspiel gegen PSG zusammenfallen könnte.