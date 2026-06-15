Islam Makhachev gratuliert Justin Gaethje zum Gewinn des Leichtgewichtstitels

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Islam Makhachev gratuliert Justin Gaethje zum Gewinn des Leichtgewichtstitels

In der Welt der Mixed Martial Arts (MMA) halten die hitzigen Diskussionen und sensationellen Aussagen nach dem Jubiläumsturnier „UFC White House“, das in Übersee stattfand, an. Wie bereits berichtet, wurde der erfahrene amerikanische Kampfstar Justin Gaethje zum neuen UFC-König im Leichtgewicht, nachdem er den amtierenden Champion Ilia Topuria durch technischen Knockout nach einer ärztlichen Entscheidung nach der vierten Runde besiegt hatte. Nach diesem historischen und unerwarteten Sieg gratulierte der aktuelle UFC-Weltergewichtschampion und bekannte russische Athlet Islam Makhachev dem neuen Champion seiner ehemaligen Gewichtsklasse zu seinem glänzenden Triumph.

Islam Makhachev stichelt gegen Topuria und zollt Gaethje Respekt

In seiner Gratulation an den neuen Champion über seine offiziellen Social-Media-Kanäle spielte Islam Makhachev auch auf die Niederlage des ehemaligen Champions Ilia Topuria an, der zuvor eine Börse von 20 Millionen Dollar für den Titelkampf gefordert hatte.

Die Social-Media-Erklärung von MMA-König Islam Makhachev:

„Wer sich zu hoch erhebt, wird irgendwann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt! In diesem brutalen Sport gibt es wahrlich verschiedene Ebenen. Ich gratuliere dir von ganzem Herzen, Justin. Du hattest diesen Meisterschaftsgürtel derzeit mehr verdient als jeder andere auf der Welt.“

In der folgenden offiziellen Sportanalyse können Sie sich mit den historischen Ergebnissen von Islam Makhachev im Leichtgewicht und dem neuen Status der Gewichtsklasse vertraut machen:

Name des Athleten

Aktueller und neuer Status in der UFC

Zeitraum des Leichtgewichtstitels

Erfolgreiche Titelverteidigungen

Art der Niederlage von Topuria

Hauptcharakterzug des neuen Champions

Islam Makhachev

Weltergewichtschampion

Oktober 2022 – Mai 2025

4 Mal


(Rekordwert)

Hatte Verhandlungen gestört

Gratulierte Gaethje, stichelte gegen ehemaligen Rivalen

Justin Gaethje

Neuer König des Leichtgewichts

Gewann den Gürtel zum ersten Mal

Nächste Pläne

Nach der 4. Runde


(Technischer Knockout)

Kampfbereiter und widerstandsfähiger Vertreter

Die große Geschichte, die Makhachev im Leichtgewicht hinterlassen hat

Es ist erwähnenswert, dass das Leichtgewicht für Islam Makhachev kein Neuland ist und er die Situation in dieser Division sehr gut kennt. Der russische Meister hielt die Meisterschaftskrone im Leichtgewicht von Oktober 2022 bis Mai 2025 absolut. Während dieser Zeit gelang es Makhachev, seinen Titel 4 Mal gegen die gefährlichsten Herausforderer der Welt zu verteidigen, bevor er die Gewichtsklasse wechselte.

Nun beginnt Justin Gaethje als neuer Inhaber dieses Throns sein Imperium, und wer in naher Zukunft gegen ihn in das Oktagon steigen wird, sorgt für große Spannung.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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