„Dieser Rückkampf wird niemals stattfinden“: Abdel-Aziz reagiert scharf auf Topurias Forderung

Einer der bekanntesten und einflussreichsten Manager in der Welt der UFC — Ali Abdel-Aziz hat einen möglichen Rückkampf zwischen seinem Klienten, dem Leichtgewichtsstar Justin Gaethje und dem ehemaligen Divisionsführer Ilia Topuria kategorisch ausgeschlossen.

Zuvor hatte der spanisch-georgische Kämpfer mit dem Spitznamen „El Matador“ in einem Interview betont, dass ein Rückkampf gegen Gaethje unvermeidlich sei und dieser Kampf definitiv stattfinden werde. Das Lager von Gaethje vertritt jedoch eine völlig gegensätzliche Position.

„Sein Bruder hat ihm das Leben gerettet“: Abdel-Aziz’ Statement

Der Manager äußerte sich auf seiner Social-Media-Seite scharf und verwies auf die schweren körperlichen Treffer, die Topuria im vorherigen Kampf einstecken musste:

Absage des Rückkampfs: „Dieser Rückkampf wird niemals stattfinden und ich stimme dieser Entscheidung voll und ganz zu. Sein Bruder (Aleksandre Topuria) hat Ilias Leben buchstäblich gerettet, indem er den Kampf nach der vierten Runde abbrach“;

Folgen von Gaethjes Schlägen: „Nach einer so harten Auseinandersetzung auf diesem Niveau ist es für einen Athleten sehr schwer, wieder in seine alte Form zurückzufinden. Ich habe gesehen, wie Justin vielen Gegnern solch verheerende Schläge verpasst hat, und für keinen von ihnen war die Genesung danach einfach. Ich wünsche Gaethje nur das Beste“, schrieb der Manager.

Abdel-Aziz fügte hinzu, dass er persönlich nicht daran glaube, dass Topuria nach solchen Schlägen wieder so stark und erfolgreich in das Oktagon zurückkehren könne.

Topurias Plan: Training im Januar und 3 Hauptgegner

Trotz der Kritik und Zweifel ist Ilia Topuria fest entschlossen, seine Karriere wiederzubeleben:

Zeitplan für die Genesung: Der Kämpfer gab an, dass er im Januar nächsten Jahres wieder voll in den Trainingsprozess einsteigen wird;

Zeitpunkt für die Rückkehr ins Oktagon: Zwischen den Frühlings- und Sommermonaten — von April bis Juni plant er, einen offiziellen Kampf zu bestreiten;

Anvisierte Herausforderer: Für sein Comeback zieht er drei große Stars in Betracht — Justin Gaethje, den britischen Show-Kämpfer Paddy Pimblett sowie den russischen Herausforderer Arman Tsarukyan .

Vergleichende Analyse der Situation

Indikator / Seite Position von Ilia Topuria Position von Justin Gaethje und seinem Team Einstellung zum Rückkampf Der Kampf ist unvermeidlich und wird organisiert Der Rückkampf wird niemals stattfinden, die Türen sind geschlossen Zeitpunkt der Rückkehr April–Juni 2027 Ein so harter Kampf wird derzeit als zu gefährlich erachtet Potenzielle nächste Gegner Gaethje, Tsarukyan, Pimblett Neue Herausforderer der Division und Titelrennen

Die Absage von Gaethjes Seite könnte Topuria dazu zwingen, sich anderen Optionen zuzuwenden, insbesondere einem Kampf gegen Paddy Pimblett oder Arman Tsarukyan.