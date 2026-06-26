Paddy Pimblett: "Topuria wird nie wieder derselbe sein, sein Ego ist gebrochen"

Der englische UFC-Kämpfer Paddy Pimblett äußerte sich scharf zur Niederlage des ehemaligen Champions Ilia Topuria gegen Justin Gaethje.

Pimblett erklärte, dass Topuria in seiner Karriere zum ersten Mal einer ernsthaften psychischen Prüfung unterzogen wurde. Bisher hatte er im Oktagon seine Gegner stets unter Druck gesetzt und die Kämpfe kontrolliert.

„Bis Ilia gegen Justin verlor, musste er sich nie wieder aufbauen. Topuria war immer der ‚Hammer‘ und hatte nie gespürt, wie es ist, der ‚Nagel‘ zu sein“, sagte Pimblett.

Der Engländer betonte, dass er aus eigener Erfahrung gelernt habe, dass man nach einer schweren Niederlage noch stärker zurückkommen kann. Er glaubt jedoch, dass dieser Prozess für Topuria wesentlich schwieriger sein wird.

„Nach dem Kampf mit Gaethje habe ich verstanden, dass man stärker und besser als zuvor zurückkehren kann. Aber ich denke, Ilia wird nie wieder in seinen früheren Zustand zurückkehren. Denn sein Ego ist gebrochen“, fügte er hinzu.

Pimblett erinnerte zudem daran, dass Topurias Selbstvertrauen übermäßig hoch gewesen sei.

„Wenn man sich erinnert, hatte Topuria seine Bilanz in den sozialen Netzwerken schon lange vor dem Kampf geändert“, zitierte MMA Fighting die Worte von Pimblett.

Zur Erinnerung: Der Zusammenstoß zwischen Ilia Topuria und Justin Gaethje fand im Rahmen eines im Weißen Haus organisierten UFC-Events statt. Der US-Amerikaner gewann durch einen vorzeitigen Sieg.